ميريام فارس: أحمل رسالة سعادة من إكسبو إلى العالم

المصدر: البيان

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تحيي النجمة ميريام فارس، حفلاً غنائياً يأسر قلوب الجماهير في الساعة التاسعة من مساء اليوم (السبت) في حديقة اليوبيل بإكسبو 2020 دبي. وتقول مريام: إنها تهدف من خلاله إلى نشر "رسالة سعادة".

تشتهر ميريام فارس، التي يتابعها 16.5 مليون شخص على انستغرام ، بأغنياتها التي حققت رواجا كبيرا، مثل أغنية "غمرني"، و"أنت الحياة"، والأغنية التي أصدرتها مؤخرا بعنوان "غدّارة يا دنيا".

وقالت ميريام التي تملك في رصيدها الفني خمسة ألبومات غنائية: إن فرصة الغناء في إكسبو 2020 دبي ستُتيح لها "الوصول إلى العالم وأن تقدم للجمهور الرائع ما يستحقه".

بدأت ميريام فارس مسيرتها الفنية في سن 21 عاماً مع ألبومها الأول "ميريام" والذي بيعت كل نسخه في بضعة أيام. وكانت نقطة التحول في مسيرتها الفنية عندما أصدرت فيديو مصورا لأغنيتها "أنا والشوق" بالتعاون مع المخرج غسان قطيط، حيث بُثت الأغنية على القنوات التلفزيونية في جميع أنحاء العالم العربي.

ولطالما قورنت النجمة اللبنانية المعروفة بـ"ملكة المسرح"، بالفنانة "شاكيرا"، وذلك بفضل حضورها الرائع وشخصيتها المميزة وحركاتها الراقصة المفعمة بالحيوية على خشبة المسرح.

وسيكون جمهور ميريام فارس على موعد مع أداء مميز مع النجمة المبدعة، المعروفة أيضا بإطلالاتها الفريدة. وقد ظهر حسها المثالي بالأزياء وشغفها بالموضة في اختيارها إطلالات من إبداع مصممين مشاهير مثل إيلي صعب، ونيكولا جبران، وهبة القرشي، ورامي قاضي – الذين تربطها بهم صداقة مستمرة لعقد من الزمن.

وأطلقت منصة "نتفليكس" في الثالث من يونيو فيلماً وثائقياً جديداً عن حياتها مدته حوالي 71 دقيقة بعنوان "ميريام فارس: الرحلة"، يوّثق تجربتها مع عائلتها أثناء فترة الحجر الصحي.

ستحيي الفنانة ميريام فارس الحفل الموسيقي في حديقة اليوبيل من الساعة 21:00 بتوقيت دولة الإمارات. وسيكون الدخول مجانيا لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي؛ لكن يُنصح الزوار بالوصول مبكرا.