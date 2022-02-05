ثلاثي ساحر..شنكر وإحسان ولوي يبهرون زوار إكسبو

المصدر: البيان

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وسط حضور جماهيري كبير من أبناء الجالية الهندية وزوّار إكسبو 2020 دبي من أنحاء العالم، قدم الثلاثي الهندي الشهير "شنكر، إحسان، لوي" مجموعة من الأغاني الهندية الشهيرة مساء الجمعة على مسرح اليوبيل ضمن فعاليات إكسبو الغنائية.



وعقب صعود الثلاثي الغنائي خشبة المسرح، استقبلهم الجمهور بالهتافات وموجات من التصفيق الحار، مرددين معهم بعض الأغاني على وقع النغمات الموسيقية الحماسية. وقدم الثلاثي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الهند، مجموعة من الأغاني الشهيرة على إيقاعات موسيقى الروك وميلودي، منها جون برابر جون، وروكون، ولاكشيا، وتيرانام، وميتوا.



ورحب الثلاثي الغنائي بالحضور الجماهيري الكبير، معربين عن بالغ سعادتهم بالمشاركة ضمن الحفلات الفنية الغنائية التي ينظمها إكسبو 2020 دبي.