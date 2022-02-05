الاحتفاء بإرث تيري فوكس.. فعاليات اليوم في إكسبو مدهشة.. أهلاً بكم

المصدر: البيان

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ينتظر زوار إكسبو 2020 دبي، اليوم (السبت) فعاليات دولية وأنشطة رياضية وبرامج ترفيهية وفنية مدهشة، أبرزها:



اليوم الوطني لمملكة بلجيكا

- 10:15، ساحة الوصل



سباق تيري فوكس | كندا

-فعالية احتفالية للاحتفاء بإرث تيري فوكس، وهو رياضي كندي مبتور الساق، ومهتم بالأعمال الإنسانية، وناشط في مجال بحوث السرطان. سيمر هذا السباق المرح غير التنافسي عبر الأجنحة والمعالم الرائعة في موقع إكسبو 2020 دبي

- 07:00- 10:00، في أرجاء الموقع ومنصة اليوبيل



اليوم الرقمي لتوغو

-ندعوكم لحضور معرض منتجات الشركات الناشئة، والانضمام إلى مناقشات، وزيارة جناح توغو

-ستُقام أيضا عدة جلسات نقاش مع الشركات الناشئة في توغو في أجنحة كلا من سلوفاكيا،وإستونيا، وإسرائيل

- 10:30 – 18:50، جناح توغو، وجناح سلوفاكيا، وجناح إستونيا، وجناح إسرائيل

-الرجاء التواصل مع مسؤول التنسيق الإعلامي لجناح توغو للحصول على جدول الأعمال الكامل



سرد القصص من قِبَل مؤسسة الإمارات للآداب

- تعيد مؤسسة الإمارات للآداب إحياء فن سرد القصص المفقود عبر تقديم حكايات رائعة

- 15:00- 15:45، جناح صميم



الحفل الموسيقي لأوركسترا "إتش تو أو ساوندز أوف ووتر" | باراغواي

-باستخدام آلات مصنوعة من مواد مُعاد استخدامها ذات صلة بالمياه مثل الزجاجات، والاسطوانات، والخراطيم، والأنابيب، والأقماع، على سبيل المثال لا الحصر، تسعى أوركسترا إتش تو أو إلى رفع الوعي بشأن الاهتمام بالماء بطريقة جديدة

- 17:00 -19:00، مسرح دبي ميلينيوم



كوينا برغن

-تتنافس رائدة الأعمال وراوية القصص المُبدعة، كوينا برغن، في مسابقات إبداعية منذ أن كان عمرها تسع سنوات

- لُقِبت كوينا بالفائزة في الترقية من الوظيفة اليومية إلى وظيفة الأحلام

- 5 و6 فبراير، الساعة 18:00 والساعة 19:30، جناح الولايات المتحدة الأمريكية، منصة سيتي روكيت



مسيرة الاحتفاء بالأخوة الإنسانية

-مسيرة للاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

- 17:00 -19:00، ساحة الوصل



مهندسو الهواء – دوديكاليس لومينيريوم

-استمتعوا بتجربة من الأضواء، والألوان، والأصوات، حيث تدخلون في عالم من العجائب داخل هيكل "لومينيريوم". وهو متاهة رائعة من الممرات المتعرجة، والقباب العالية ذات الأشكال الطبيعية، والعمارة الإسلامية، والأجسام الأرخميدية، والكاتدرائيات القوطية

- 11:00 – 23:30، حديقة الاحتفالات



الحفل الموسيقي للاكي علي "علي المحظوظ"

-مقصود محمود علي هو مغن، وكاتب أغاني، وممثل هندي

-برز كفنان مهم في موسيقى البوب الهندية في التسعينيات عبر تقديمه العديد من الأغاني الفردية والألبومات التي لاقت شعبية كبيرة

- 19:00 – 20:30، منصة اليوبيل



بسنت بانشامي | الهند

- تفضلوا بزيارتنا والاحتفال بقدوم الربيع. يدور مهرجان بسنت بانشامي، في الهند،حول التآزر والتناغم، ولاتكتمل هذه المناسبة بدون الطعام الجيد، والموسيقى، والأصدقاء، وأفراد العائلة

- 20:00 – 22:00، مسرح دبي ميلينيوم



عمر خيرت – على مدى العقود

-عمر خيرت هو واحد من أكثر الملحنين المصريين نجاحا واحتراما على الإطلاق. سيؤدي حفلا موسيقيا حيا مع الأوركسترا الخاصة به والمؤلفة من 20 موسيقيا

- 20:30 – 21:30، ساحة الوصل



الحفل الموسيقي لميريام فارس

-ميريام فارس هي مغنية بوب لبنانية

- 22:00 – 23:30، منصة اليوبيل

