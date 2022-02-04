سباق «تيري فوكس» جولة بين الأجنحة في اليوم العالمي للسرطان

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دبي - عدنان الغربييستضيف «إكسبو 2020 دبي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي سباق «تيري فوكس»، الفعالية الشهيرة في جميع أنحاء العالم الداعمة لأبحاث مرض السرطان لأكثر من 4 عقود، صباح اليوم، احتفالاً باليوم العالمي للسرطان وتزامناً مع ختام فعاليات أسبوع الصحة واللياقة التي احتضنها الحدث الدولي.ويُقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وينظمه مجلس الأعمال الكندي بدبي وبدعم من مؤسسة الجليلة والجامعة الكندية في دبي، حيث يواصل تقليده باعتباره سباقاً عائلياً ترفيهياً بطول 3 أو 5 كيلومترات، والسباق متاح لجميع الأعمار والمستويات والقدرات البدنية، ويمكن للمشاركين اختيار الركض أو المشي على طول المسار، كما يمكن اصطحاب عربات الأطفال.وينطلق السباق وينتهي في حديقة اليوبيل بجوار جناح كندا في إكسبو 2020 دبي، وسط جميع الإجراءات والتدابير الصحية، ويمر مسار السباق عبر العديد من أجنحة الدول وأبرز المعالم الشهيرة لإكسبو 2020 دبي مثل الشلالات وقبة الوصل، كما يمتد على «شارع الغاف» في منطقة التنقل مروراً بمنطقتي الاستدامة والفرص.وانطلق سباق «تيري فوكس» في البداية بهدف زيادة الوعي ودعم أبحاث السرطان، ويحمل اسم طالب جامعي كندي شاب فقد ساقه بسبب مرض السرطان. ورغبة منه في إعطاء الأمل لمرضى السرطان، أطلق مع بداية 1980 «ماراثون الأمل» وانطلق في حملته من خلال السير بساقه المبتورة لمسافة 26 كيلومتراً يومياً ليقطع 5373 كيلومتراً في 143 يوماً، وذلك بهدف جمع التبرعات لصالح مراكز أبحاث السرطان. وعندما اضطر إلى التوقف عن الركض بسبب معاناته مرة أخرى من السرطان الذي انتشر في رئتيه، قرر ملايين الأشخاص حول العالم مواصلة سعيه من خلال المشاركة في سباق «تيري فوكس»، واستمرت التبرعات بالتدفق وقام تيري بإرسالها إلى الجمعيات الخيرية من أجل بناء مركز لأبحاث السرطان وأطلق عليه اسم تيري فوكس الذي توفي في 28 يونيو 1981.وتكريماً له أصبح هذا التاريخ، يوماً وطنياً في كندا، حيث يخرج الكنديون من مختلف الأعمار والأصول والأعراق وطلاب المدارس والموظفون للمشي تقديراً واحتراماً لهذا الشاب ولتبقى ذكراه خالدة بين الأجيال.ومع النجاح الباهر الذي حققه طوال مسيرته الحافلة، أصبح سباق «تيري فوكس» حدثاً سنوياً في 33 دولة عبر خمس قارات، وأكبر حدث لجمع التبرعات لدعم أبحاث السرطان حول العالم.وأوضح جان فيليب لينتو، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية: «يمثّل سباق تيري فوكس مبادرة جديرة أبصرت النور برؤية شاب كندي استثنائي، وكان لها تأثير قوي ومضاعف في جميع أنحاء العالم. ونشكر شركاءنا الكنديين على عملهم وجهودهم، والدعم الهائل من المؤسسات والشركات في الإمارات لجلب هذا الحدث المجتمعي المهم إلى إكسبو 2020 دبي».