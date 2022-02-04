جناح المكسيك يدعم مونتيري أمام الأهلي في مونديال الأندية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلن الجناح المكسيكي في «إكسبو 2020 دبي» عن دعمه لمشاركة نادي مونتيري في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي، ووجه جينو ديمنغي مدير الأعمال في الجناح، الدعوة للجالية المكسيكية المقيمة في الدولة والسياح المكسيكيين لحضور مباراة مونتيري والأهلي المصري التي تقام غداً (السبت) على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.



وقال ديمنغي: الجناح المكسيكي في إكسبو 2020 فخور بدعم نادي مونتيري خلال مشاركته في كأس العالم للأندية بأبوظبي وندعو الجالية المكسيكية لحضور المباراة ومساندة ممثلينا، ونتمنى أن يقدم فريقنا مشاركة جيدة ويحقق الفوز في المباراة.



انطلاقة



وانطلقت البطولة أمس، بمشاركة 7 فرق من مختلف قارات العالم، هي الأهلي المصري والجزيرة الإماراتي والهلال السعودي، وتشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي ومونتيري المكسيكي، وبيري من تاهيتي.



وفاز الجزيرة في المباراة الافتتاحية على نظيره بيري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تقام غداً مباراة واحدة تجمع الأهلي مع مونتيري.