التكريم يختتم «أسبوع الهمة» بجناح فزعة

المصدر: دبي - البيان

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كرّم اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، في ختام «أسبوع الهمة» الذي نظمه مجلس أصحاب الهمم في منصة شرطة دبي بجناح «فزعة - وزارة الداخلية» بإكسبو 2020 دبي، مترجمي لغة الإشارة ومدربي رياضة الباراتيكوندو، بحضور سميرة ثابت نائب رئيس مجلس أصحاب الهمم بالوكالة.



وأكدت سميرة ثابت نائب رئيس مجلس أصحاب الهمم بالوكالة، أن شرطة دبي شاركت في «أسبوع الهمة» في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على دعم جهود أصحاب الهمم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» الهادفة إلى جعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم من خلال عرض فنون رياضة الباراتيكوندو وعرض مجموعة من القصص المصورة «لنجوم الهمم» في شرطة دبي ممن نجحوا في التغلب على التحديات وتحقيق الإنجازات والإبداع في عملهم وحياتهم الشخصية والعائلية، عارضة قصص نجاح الموظفين للعاملين لديها من هذه الفئة، والخدمات المتنوعة التي تقدمها لهم.



وأشارت إلى أن القصص تسرد البعد الإنساني لحياة أصحاب الهمم وتجاربهم، وكيف أثرت شرطة دبي في تغيير حياتهم نحو الأفضل، ويكشف جهود شرطة دبي في خلق بيئة جاذبة وحاضنة وممُكنة لهم إلى جانب توفير مترجمين لغة الإشارة مؤهلين للرد على استفسارات أصحاب الهمم الزائرين للمنصة.