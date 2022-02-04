قبة الوصل برتقالية في اليوم العالمي للسرطان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



تكُثف جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المؤسسة الخيرية ذات النفع العام المعنية بمكافحة السرطان والتوعية به وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى، جهودها لحشد التضامن المجتمعي والعمل على سد الثغرات الحاصلة في التوعية بالسرطان واستكشاف التحديات التي تعيق التوفير العادل لخدمات الوقاية والتشخيص والعلاج للمصابين، وذلك تماشياً مع أهداف اليوم العالمي للسرطان 2022 الذي يقام هذا العام تحت شعار «نحو رعاية عادلة لمرضى السرطان».



واحتفالاً باليوم العالمي للسرطان هذا العام، يتزين معلمان بارزان في الدولة بأضواء تضامناً ودعماً للمصابين بالسرطان، حيث يزدان (إطار دبي) باللون الأرجواني احتفاءً بالأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان يوم 3 فبراير وقبة الوصل في إكسبو 2020 دبي في 4 و5 فبراير باللون البرتقالي لليوم العالمي للسرطان.



وتقدم جمعية أصدقاء مرضى السرطان حفلة موسيقية افتراضية بقيادة بيانكا ميربوري تحت شعار «الموسيقى الشافية»، بهدف تقديم الدعم المعنوي لمرضى السرطان وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، كما يهدف الحفل الذي يضم فنانين من الطلاب، إلى جمع التبرعات لمساعدة المرضى في رحلتهم لمكافحة السرطان.



وتنظم الجمعية في 7 فبراير حلقة نقاش بعنوان «أنا مصدر إلهام»، يستعرض خلالها الناجون من السرطان تجاربهم في مقاومة المرض ليكونوا مصدر إلهام وتحفيز لغيرهم من المرضى.



نشاطات



واحتفاءً بالأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان الذي يقام تحت شعار «صحتك في رشاقتك» ويستمر من 1 – 7 فبراير، أعلنت الجمعية عن تنظيم سلسلة من النشاطات والفعاليات المجتمعية الملهمة بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً باعتبارها واحدة من أبرز المبادرات المعنية بمكافحة السرطان وتخفيف أعباء هذا المرض على المصابين به.



وتتبنى جمعية أصدقاء مرضى السرطان استراتيجيات عملية وفاعلة تتماشى مع رؤيتها الرامية إلى الوصول إلى عالم خالٍ من السرطان، وتستند إلى المنجزات التي حققها على مدار 22 عاماً في توفير الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وزيادة الوعي حول سبل الوقاية منه، وتحفيز أفراد المجتمع الإماراتي على اتباع أسلوب حياة صحي، وتحرص الجمعية على تنفيذ مبادراتها في مجال مكافحة السرطان والتوعيّة بقضايا المرضى بدعم وشراكة مع الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وخصوصاً أن هذا المرض يعتبر ثاني أبرز أسباب الوفاة في العالم وتجاوز عدد المصابين به في عام 2021 عشرة ملايين شخص.



تحدٍ افتراضي



وبهدف سد الفجوة الحاصلة في مجال التمويل الذي يعتبر واحداً من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية لمرضى السرطان، تنظم الجمعية «تحدي الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان» في الفترة من 1 إلى 7 فبراير وذلك عبر تطبيقها «مسيرة لنحيا» الرياضية (Relay for Life)، وتتمحور هذه الفعالية حول تشجيع الشركات والأفراد على المشاركة في نشاطات بناء الفرق وتعزيز الصحة العامة من خلال توعية المجتمع بالمرض وكيفية الوقاية منه، إلى جانب جمع التبرعات لدعم مرضى السرطان، حيث يمكن الانضمام إلى التحدي ضمن فريق أو بشكل فردي من خلال التسجيل عبر التطبيق الذكي.



وتتيح هذه التجربة المجتمعية الملهمة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع للاحتفاء بالناجين، وتذكر أحبائهم الذين فقدوهم بسبب السرطان، وجمع التبرعات لدعم المصابين وتخفيف معاناتهم.



ندوات



وتماشياً مع جهود سد الثغرات في الرعاية الصحية لمرضى السرطان، تتناول جمعية أصدقاء مرضى السرطان موضوع مرض السرطان وحالة عدم المساواة في فرص العلاج خلال ندوتين افتراضيتين تبحثان أسباب الإصابة واستراتيجيات الوقاية وأثر المرض على العائلات والمجتمعات.



ويقدم الدكتور أسامة كمال اللالا، خبير الصحة والنشاطات البدنية في وزارة التربية والتعليم، جلسة افتراضية صباح 9 فبراير، حول أهمية ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من السرطان وتعزيز صحة الجسم.



وبهدف توسيع نطاق جهودها للتوعية وضمان وصول رسائلها التثقيفية حول مرض السرطان إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، تنشر جمعيّة أصدقاء مرضى السرطان 11 رسالة هادفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان، بما يتماشى مع جهودها لتحقيق تغيير إيجابي مستدام في حياة المرضى والتخفيف من أعباء المرض عليهم.



وبمناسبة اليوم العالمي للسرطان، ستنشر الجمعية عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي @focpuae مقطع فيديو مخصصاً عن الناجين من السرطان، لزيادة الوعي حول الحاجة إلى سد الفجوات المتعلقة بالرعاية الصحية وضرورة مواجهة تحديات عدم المساواة في تقديم خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج الفعّال لجميع الأفراد في أنحاء العالم.