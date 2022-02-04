مهرجان موسيقي بتقنية الواقع الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف جناح صربيا في «إكسبو 2020 دبي»، مهرجان إكزيت، أحد أشهر المهرجانات الموسيقية المعروفة في أوروبا، حيث سيصحب زوار الحدث الدولي عبر العالم الافتراضي إلى نوفي ساد، من خلال خوض غمار تجربة جديدة، فرضتها ظروف الجائحة خلال السنتين الماضيتين.

يمكن لزوار الجناح الصربي ارتداء سماعة رأس بتقنية الواقع الافتراضي، لتصحبهم إلى قلب مهرجان إكزيت، الحائز مرتين جائزة أفضل مهرجان أوروبي رئيسي، وذلك قبيل موعد عقد نسخته الـ 2022 في قلب قلعة بيتروفارادين، التي تقع في مدينة نوفي ساد الصربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 يوليو المقبل. ويُحيي المهرجان كوكبة فنانين، منهم فرقة الروك «نيك كاف أند ذا باد سيدز»، إلى جانب المزيد من الأسماء التي سيُعلن عنها قريبا.

وتصحب التجربة الخاصة بتقنية الواقع الافتراضي الزوار من خلال ثمانية مشاهد، صُورت في مهرجان إكزيت خلال العام الماضي، حيث أضفت على التجربة الحماسة، التي تلف أجواء موقع المهرجان، الذي يُقام بالقرب من جسر فارادين، الذي يقع على ضفاف نهر الدانوب، وذلك بإتاحة الفرصة لهم لمشاهدة منسّق الأغاني «الدي جي دافيد غيتا»، وهو يؤدي عرضه على المسرح الرئيسي، فضلاً عن العديد من المشاهد الأخرى، التي ستنقل الزوار عبر أماكن داخل القلعة الرائعة، التي تعود إلى القرن السابع عشر.

استخدمت كاميرا بتقنية الواقع الافتراضي، تحمل عدسة بدقة 8 كيه، بزاوية 360 درجة، لتصوير مسار الرحلة كاملة، حيث أضحى إكزيت أول مهرجان رئيسي يُقام منذ بداية الجائحة، ويُرافق المشاهد مجموعة من الأصدقاء، الذين يظهرون بأحدث مظهر للموضة، الذين يتفاعلون ويتحدثون إلى الكاميرا، ويشجعون بحماس، للانضمام إليهم في كل خطوة من التجربة.