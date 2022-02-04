دور التقنيات بتغيّر حياتنا في المستقبل

المصدر: دبي - وام

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استضاف الجناح الروسي في إكسبو 2020 دبي، مؤتمر العلوم والابتكار التكنولوجي، لبحث تأثير التقنيات في تغيّر حياتنا في المستقبل.

وناقش علماء وخبراء مشاركون في المؤتمر موضوعات الذكاء الاصطناعي، وإزالة الكربون الصناعي، وتقنيات الموائع الدقيقة، وأكبر تحديات التكنولوجيا الحيوية - كيف يمكننا مكافحة الشيخوخة، والإجابة عن الأسئلة التي تخص التحديات العالمية ومعرفة ما هي الفوائد المستفادة من جائحة كورونا، وما هو التالي في تطوير هذه التقنيات الناشئة؟.وأكد ديمتري لابين، مدير قسم المعلوماتية في JSA Group، أن روسيا لديها الكثير من المراكز البحثية هدفها تطوير التكنولوجيات والتقنيات الجديدة في مجال الذكاء من أجل توفير البيانات، والعمل على نتائج تسمح بمساعدة الكمبيوتر على أن يفهم ما نريد أن نبحث عنه، كذلك العمل على ربط البشر بتلك التقنيات الجديدة.