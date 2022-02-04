ميكائيل أكورلي.. موظف مثالي

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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يأتي الجميع من حول العالم باحثين عن تحقيق طموحهم وأحلامهم في الإمارات، فيما يعد «إكسبو 2020 دبي» واحداً من أهم الأحداث التي ساعدت في تحقيق ذلك للكثيرين، ومن بينهم ميكائيل أكورلي الشاب الغاني الذي درس علوم الاجتماع، ووجد في هذا الحدث العالمي فرصة مواتية للبحث عن تطوير قدراته وإمكاناته، حيث التحق بوظيفة قائد فريق الخدمات التي يتم تقديمها في المركز الإعلامي لمعرض إكسبو.

ويقول أكورلي إنه لطالما سمع وقرأ الكثير عن الإمارات ونهضتها وتنظيمها للفعاليات العالمية، حتى ظهرت له الفرصة للانضمام ليكون واحداً من الفريق الضخم الذي يضمه إكسبو 2020 دبي، يلبي مختلف الخدمات سواء للجمهور أو المشاركين فيه، موضحاً أنه وخلال الفترة الماضية منذ انطلاق إكسبو، اكتشف عالماً لا حدود له من التواصل البشري والحضاري، ما جعله يعيش كل يوم تجربة مختلفة وجديدة تحمل لها كثيراً من الخبرات.

ولفت إلى أن مهمته تيسير وتقديم الخدمات لكافة الموظفين والإعلاميين المتواجدين لتغطية الحدث، وأنه يكون سعيداً جداً كونه واحداً ضمن خلية عمل كبيرة لا تتوقف، مشيراً إلى أنه ونتيجة لتفانيه في العمل، استطاع أن ينال تصنيف الموظف المثالي ضمن فريق عمله لمرتين خلال هذه الفترة، كما أنه يرى فيما يقدمه، تسهيلاً للآخرين ومساعدتهم على تأدية مهامهم، ومن ثم فإنهم جزء من نجاح كبير.

وبين أنه يسعى للاستفادة من الخبرات التي جمعها خلال فترة وجوده بالدولة، للبحث عن فرص عمل أفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الإمارات عُرف عنها أنها حققت أحلام وطموحات الكثيرين، معتبراً أنها فعلاً أرض الفرص، وأن أكبر دليل على ذلك هو ما شاهده من مشروعات وأفكار في إكسبو، توفر أرضاً خصبة للتطور والنمو للجميع الذين جاءوا من كل الدنيا ليلتقوا ضمن فعاليات هذه المنصة الرائعة.