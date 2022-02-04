التقاليد والموسيقى.. تزين احتفالات نيبال بيومها الوطني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، أمس، بعد أداء المراسم الرسمية لرفع علمي الإمارات ونيبال، وعزف النشيد الوطني لكليهما، على منصة الأمم في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي.

فرص هائلة

ورحّب يعقوب يوسف الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، بكريشنا براساد داكال سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال يعقوب الحوسني: «تسلط نيبال، عبر جناحها في إكسبو 2020 دبي، الضوء على إمكاناتها المتجددة، كحلقة وصل حيوية بين بعض الاقتصادات الكبرى الأسرع نمواً في العالم، وتسعى إلى تعزيز الفرص الهائلة التي تقدمها في مجالات، مثل السياحة والطاقة الكهرومائية».

وأضاف: «تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلاقاتها مع نيبال، والتي ازدهرت منذ إرسائها قبل 45 عاماً، ونتطلع إلى استكشاف إمكانية توسيع التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التعليم وتغير المناخ والسياحة، لضمان استمرار ازدهار شعبينا ورفاهيته».

علاقات

وقال السفير داكال: «إن إكسبو 2020 دبي، يمثل صورة رائعة، تجسد رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وعزمها، وشهادة على تعاون البشرية ومرونتها في مواجهة جائحة كوفيد 19». وأضاف: «يوفر لنا إكسبو 2020 دبي، فرصة لتبادل المعرفة، وإقامة علاقات التعاون والشراكات وتوطيدها، وصياغة الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لقد تعاهدنا على العمل معاً لصنع مستقبل أفضل، وأكثر أماناً للجميع».

موكب «تشاريوت»

وأقيمت الاحتفالية في ساحة الوصل عقب الاحتفال بموكب «تشاريوت» التقليدي البهيج، والذي يُعرف أيضاً باسم موكب «راتو ماتشيندراناث»، ويهدف لجلب المطر والازدهار، الذي جاب شارع الغاف في موقع الحدث الدولي، ومن ثم توالت مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني للنيبال، عبر تنظيم مجموعة منوعة من الأنشطة التي انتشرت في أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي، تضمنت عرضاً حياً لصناعة الفخار، وعروضاً موسيقية أخرى.

رحلة غامرة

ويقع جناح نيبال في منطقة التنقل، ويستعرض لزواره فرص السفر والأعمال، في بلد تلتقي فيه المغامرات التي تحفز الأدرينالين مع الصفاء التقليدي، والجمال الحابس للأنفاس، عبر رحلة غامرة، تأخذ الزائر من جبال الهيمالايا المهيبة في الشمال، إلى جبل ميستيك الضبابي في السهول الوسطى، والخصبة الواقعة في جنوبي البلاد.

وتعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي، أوقاتاً مميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وعرض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية، مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يليها إلقاء الخطابات الرسمية، وتقديم العروض الثقافية.