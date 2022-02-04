قيثارة الماء.. صوت عذب في جناح باراغواي

المصدر: دبي-البيان

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قدم جناح باراغواي لزواره على مدى يومين، تجربة فريدة من نوعها للعزف على الماء بواسطة قيثارة الماء الموسيقية، وهي قيثارة مبتكرة تم استبدال أسلاكها المعدنية بالماء، وتقدم نفس النغمات الموسيقية المعروفة لهذه الآلة الوترية الشاعرية مصحوبة بصوت تدفق الماء، في رسالة تهدف لجلب الانتباه نحو أهمية المحافظة على المياه بأسلوب رائع ومبتكر.

إنصات

تعد المحافظة على المياه وإدارة مواردها بأسلوب مستدام من أهم الأمور بالنسبة للباراغواي، حيث قرر أحد الفنانين في هذه الدولة، منح المياه صوتاً عذباً من خلال الموسيقى، وهو الهدف من آلة القيثارة المائية، التي ستجعل العالم ينصت للمياه ومن ثم يتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ عليها.

مشروع القيثارة المائية، هو أحد المشاريع المبتكرة التي تهدف لجذب الانتباه لقضية المياه، وحول هذا المشروع تقول مارسيلا لاترزا، عضو مجلس إدارة جمعية «تيرّا نيوسترا»: «نحن منظمة غير ربحية تهدف لمنح العالم أفضل التجارب من خلال الموسيقى، ولأن بلادنا تعد كنزاً طبيعياً كبيراً،كونها من الدول التي تمتلك أكبر احتياطات المياه العذبة على هذا الكوكب، فقد أدركنا أن رسالتنا التوعوية حول ضرورة الحفاظ على الماء، يجب أن تصل إلى كل مكان وبأكثر الطرق ابتكاراً، وهذا هو سبب تواجدنا في إكسبو 2020 دبي».

رسالة

وأضافت:«هذه الآلة الجديدة هي رسالتنا لنقل صوت المياه النظيفة من باراغواي إلى بقية العالم،كما نسعى من خلالها لمنح قيثارة باراغواي، التي تعد رمزاً من رموز ثقافتنا وفنوننا، صوتاً جديداً».

استخدم فرناندو أمبيري فليسيانجيلي، الفنان العاشق للموسيقى والمتخصص في صنع آلات موسيقية مبتكرة لم يسبقه لها أحد من قبل لصنع قيثارة الماء، العديد من المواد كالحديد والزجاج، كما استخدم خراطيم المياه لتطوير الجزء الهيدروليكي منها، ومن ثم زخرفها بزهور حديدية مستلهمة من أشهر الزهور في الباراغواي.

إحساس

وعن هذه التجربة الجديدة تقول العازفة ألكسندرا بريتوس«:هناك فرق كبير بين العزف على آلة وترية عادية، وبين العزف على آلة أوتارها من الماء، فالتحكم في العزف أصعب ويتطلب مهارة، لذا أتمرن كثيراً، لكن إحساسي بأنني أعزف على الماء وألمس الألحان فعلياً هو إحساس مميز للغاية».