المطبخ اللاتيني يتألق في الجناح الأمريكي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الشيف لورينا غارسيا، واحدة من أشهر الطهاة في الولايات المتحدة، زوار إكسبو 2020 دبي، بعرض شيق للطهي قدمته على منصة «سيتي روكيت» في جناح الولايات المتحدة، حيث شرحت للجمهور طريقة تحضير إحدى وصفاتها المميزة الخاصة بحلوى البونويلوس، وهو أحد الأطعمة الشهيرة من المطبخ المحلي في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

وأعدت الشيف الفنزويلية لورينا غارسيا، وهي أيضاً صاحبة مطاعم في الولايات المتحدة، حلوى البونويلوس بنكهة الليمون مع صوص الرازبيري والشوكولا البيضاء، والبونويلوس هو دونات لذيذة انتقلت إلى أمريكا اللاتينية من إسبانيا، ويعد طعاماً رائعاً للحفلات.

تذوق

وفي نهاية العرض حظي الجمهور بفرصة لا تعوض لتذوق دونات البونويلوس الشهية التي أعدتها غارسيا خلال عرضها المميز.

وقالت إنها اختارت تقديم وصفة البونويلوس في عرض الطهي الخاص بها، لأنها كانت الوصفة التي أعدتها أثناء مشاركتها في البرنامج التلفزيوني «توب شيف ماستر»، وهو مسابقة ضخمة في الولايات المتحدة يتنافس خلالها كبار الطهاة في العالم ضد بعضهم البعض، وقد فازت عن هذه الوصفة لمنظمتها غير الربحية، مؤكدة أن المكونات البسيطة لهذه الوصفة المتوافرة في ميامي، تمكنها من إحضارها إلى أي مكان تذهب إليه في العالم.

وأضافت أنها تشارك أيضاً في تقديم «برنامج دبلوماسية الطهي» الذي سيتيح تبادل الأفكار مع طهاة مختلفين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم عروض الطبخ، وهو ما يتناغم مع الفكرة الرئيسية للبرنامج التي تقوم على تبادل الثقافة والأفكار وتقوية العلاقات بين الدول من خلال الطعام وفنون الطهي.

وواجهت غارسيا، أخيراً، التحدي المتمثل في مكافحة السمنة لدى الأطفال باستخدام معرفتها في الطهي. قامت بتطوير برنامج «Big Chef، Little Chef»، لمساعدة الأطفال وأسرهم على التحكم في عاداتهم الغذائية، وفي نهاية المطاف حياتهم، وهو برنامج غير ربحي أنشأته منذ حوالي 20 عاماً، حيث تقوم بإعداد وصفات صحية للأطفال في المدارس منخفضة الدخل والمدارس العامة في أنحاء الولايات المتحدة.