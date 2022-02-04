«شمعة إكسبو».. هوية وطنية برائحة العود والزعفران

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

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يشكل إكسبو 2020 دبي، فرصة لطرح الإنجازات والابتكارات في مختلف المجالات المرتبطة بالمواضيع الرئيسة للحدث، وهي التنقل والفرص والاستدامة، وقد أتاح إكسبو للجميع، عرض أفكاره وتجاربه، واستطاعت شيخة السبوسي، إنجاز حاوية مصنوعة من رمال المرموم الذهبية، الموقع الأثري، وملتقى الحضارات، ونقطة التواصل العالمية.

حكاية

«البيان» التقت شيخة السبوسي، صاحبة براند إماراتي للعطور، و سردت حكايتها مع منجز خاص، فقد ألهمها شعار إكسبو المستوحى من مشغولات مصنع أثري للذهب في رمال المرموم، بابتكار حاوية، لتملأها بشمع الصويا النقي، وتمزجه برائحة العود والزعفران، ليعبر عن هويتنا الوطنية، وأطلقت عليها «شمعة إكسبو»، لتكون جزءاً من حدث عالمي مميز.

وتشارك السبوسي في إكسبو، من خلال نقطة شراء لبيع العطورات المميزة، وتقول: تعزز الحاوية مفهوم الاستدامة، من خلال إعادة تدويرها، واستخدامها لحفظ الأشياء، أو لوضع النباتات بداخلها بعد انتهاء الشمعة.

إرث

ويعتبر موقع ساروق الحديد الأثري، أحد المراكز الرئيسة لصهر النحاس وتصنيع الأدوات والأواني المتنوعة في المنطقة، والتي تم اكتشافها قبل 4000 سنة، وترمز حاوية الشموع لإرث عميق لدولة الإمارات، فهي حاوية للخير والسعادة والفرح، ولتاريخنا المميز.

وبدأت السبوسي بإمكانات بسيطة، حيث قادتها تجربتها الأولى في عالم صناعة العطور، إلى اكتشاف قدراتها في إنتاج البخور المنزلي، ثم بدأ الشغف لتعلم المزيد والاستمرار، ولم تكتفِ بالتجربة، بل صقلتها بالمعرفة والعلم، وحصلت على شهادات معتمدة في تصميم وصناعة العطور، وبدعم وترخيص من الدائرة الاقتصادية في دبي، انطلقت شيخة في عالم الروائح الجميلة في 2016، وبدأت بصناعة أول عطر يحمل اسم «السمو»، وكانت الانطلاقة الأولى لها في هذا المجال.