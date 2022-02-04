«بادن فورتمبيرغ».. موطن الابتكار والصناعات الذكية

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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تعتبر ولاية «بادن فورتمبيرغ» الألمانية وجهة الصناعات الذكية وموطناً للابتكار والأعمال، والبحث، والسياحة، والثقافة، ومقراً للعديد من الشركات العالمية لتصنيع السيارات الفخمة، مثل «بورش» و«مرسيدس ـ بنز» وغيرهما من أبرز الشركات في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتعليم، كما تتميز بالمناظر الطبيعية والقرى التقليدية الخشبية التي تحاصرها غابتها.

تقاليد خاصة

وتشارك الولاية الألمانية بجناح منفصل في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي تم تصميمه من خلال 70 طناً من أخشاب شجرة التنوب، تم جلبها من غابات بلاك فورست وشحنها إلى دبي، حيث تشكل الغابات 40% من مساحة الولاية أبرزها الغابات السوداء.

وتتميز الولاية بتقاليد خاصة في تشييد المباني من الأخشاب وهناك حوالي ثلث المباني الجديدة في الولاية مصنوعة من الخشب.

ويتم تعريف زوار الجناح إلى كيفية البناء بالكامل بالخشب في ظل وجود الكثير من التجارب المستدامة في بناء المنازل بالخشب في ولاية «بادن فورتمبيرغ».

تقنيات المستقبل

ويستعرض الجناح العديد من تقنيات المستقبل التي تعكس العديد من قصص النجاح العالمية، كما يعرض الجناح أحدث التقنيات في الولاية في مجال الطاقة الشمسية والبرمجيات والطب، بهدف تعريف زوار المعرض العالمي بفرص الأعمال والاستثمار المتاحة بالولاية في عدة قطاعات لعل من أبرزها: الصناعة والسيارات والسياحة.

أفكار مبتكرة

ويعبر مبنى الجناح عن أفكار مبتكرة وتحويلية في الهندسة المعمارية حيث يبدو أن الجسم الرئيسي للمبنى يحوم فوق الأرض، ويتكون حول هيكل داعم يذكرنا بالتقاليد، ويرتبط التخطيط الهندسي والتخطيط الهيكلي ارتباطاً وثيقاً، ويسمح هذا النهج للهيكل أن يكون الأمثل لتلبية مجموعة واسعة من المتطلبات المعمارية ويمثل الهيكل الداعم ومغلف المبنى قدرة «بادن فورتمبيرغ» على الابتكار والاستدامة.

مختبر الرؤية

ويعرض الجناح في مختبر الرؤية أو التوأم الرقمي للجناح العديد من الابتكارات من شركات «بادن فورتمبيرغ» وشبكتها الضخمة ليستكشفها الزوار، حيث تعتبر الولاية وجهة العلم والبحث العلمي وتضم العديد من المبتكرين والمخترعين، وولد فيها اينشتاين ويتم سنوياً تسجيل 15 ألف اختراع في الولاية للحصول على براءات اختراع من خلال صنع المستقبل برؤية مبتكرة.

كما تعتبر الولاية أكبر موقع للتكنولوجيا الحيوية والأدوية في ألمانيا، وحددت الولاية باختراع الدراجة والسيارة ملامح عالم التنقل، وفي عام 2017 افتتحت الولاية فصلاً جديداً بالعرض العالمي الأول لسيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة في دبي.

حلول مستقبلية

وتستعرض الولاية ابتكارات تقدم حلولاً وتطلعات مستقبلية من خلال شركاء الرعاية الثلاثين في ولاية «بادن فورتمبيرغ» الذين يقدمون أنفسهم بالعديد من الابتكارات في مجالات البيئة والصحة والتنقل وإعادة التدوير وحلولاً للاقتصاد الدائري، ومعالجة مشكلة النفايات العالمية بشكل فعال، كما يتم التركيز على الموضوعات المستقبلية للاستدامة والتنقل والطاقة الشمسية والبيانات وغيرها العديد من المجالات.

كما يتضمن الجناح مطعماً يوجد فيه طهاة يحضرون الأطباق التقليدية من الولاية في عروض حية للزوار لتوضيح كيفية طهي العديد من أنواع الأطعمة.