جناح صربيا في إكسبو 2020 يستضيف "مهرجان إكزيت" افتراضياً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف جناح صربيا في إكسبو 2020 دبي، مهرجان إكزيت، أحد أشهر المهرجانات الموسيقية المعروفة في أوروبا، واصطحب زوار الحدث الدولي عبر العالم الافتراضي إلى نوفي ساد، من خلال خوض غمار تجربة جديدة فرضتها ظروف الجائحة خلال العامين الماضيتين.

مكنَ الجناح الصربي زواره من ارتداء سماعة رأس بتقنية الواقع الافتراضي لتصحبهم إلى قلب مهرجان إكزيت، الحائز مرتين على جائزة أفضل مهرجان أوروبي رئيسي، وذلك قبيل موعد عقد نسخته الـ 2022 في قلب قلعة بيتروفارادين التي تقع في مدينة نوفي ساد الصربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 يوليو المقبل، ويُحيي المهرجان كوكبة فنانين منهم فرقة الروك "نيك كاف أند ذا باد سيدز".

وتصحب التجربة الخاصة بتقنية الواقع الافتراضي الزوار من خلال ثمانية مشاهد، صُورت في مهرجان إكزيت خلال العام الماضي، عبر كاميرا بتقنية الواقع الافتراضي، تحمل عدسة بدقة 8 كيه، بزاوية 360 درجة، حيث أضفت على التجربة الحماسة التي تلف أجواء موقع المهرجان الذي يُقام بالقرب من جسر فارادين الذي يقع على ضفاف نهر الدانوب، وذلك بإتاحة الفرصة لهم لمشاهدة المسرح الرئيسي، فضلا عن العديد من المشاهد الأخرى التي تنقل الزوار عبر أماكن داخل القلعة الرائعة التي تعود إلى القرن السابع عشر.

وقال إيفان بايستكا، مدير جناح صربيا: "القلعة عبارة عن مساحة فريدة تتواءم مع هذا النوع من الفعاليات، لذلك أثناء وجودك في مهرجان إكزيت، ترى أثناء خوض تجربة الواقع الافتراضي، بأنك ستمر عبر أروقة القلعة، وستتطلع على مراحل زمنية مختلفة، وأنت محاط بالمعالم التاريخية. ستشعر وكأنك هناك واقعيا، إما تقف على الجسر أو في القلعة أو على المسرح، ولن يراودك الشعور بأنك داخل جناح صربيا".

وأضاف: "إننا نأمل في جذب الناس عبر تقنية الواقع الافتراضي بطريقة تجعل هذه الصورة الواقعية التي يرونها تجذبهم نحو استكشاف المزيد عن صربيا، وعما يمكننا تقديمه كوجهة سياحية، ودعوة للأشخاص لتأسيس أعمالهم في صربيا، وبلغراد، ونوفي ساد من أكثر نقاط الجذب السياحية، حيث نتوقع أن حركة النمو الذي سيشهدها القطاع السياحي أن تُعزز من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال فلاديمير سوكوفيتش، مسؤول الدعم الخاص بتقنية الواقع الافتراضي في المشروع: "لدينا في جناحنا معارض مختلفة تُعنى بتقنية الواقع الافتراضي، والتي تأخذ الزوار في رحلة عبر المتاحف الفنيّة والمعارض الفنيّة التي تشتهر بها مدينة بلغراد في صربيا، وبالطبع لدينا إكزيت".

وأكد سوكوفيتش: "بالإضافة إلى السماح لعشاق الموسيقى بإلقاء نظرة على الأجواء الحماسية للمهرجان في بلد آخر دون مغادرة موقع إكسبو 2020 دبي، فإن الاستخدامات المتعددة للواقع الافتراضي تتطور باستمرار في الوقت الحالي، ومن الضروري ربط الرموز غير القابلة مع أنظمة الواقع الافتراضي، ونأمل بمساعدة جناح صربيا، أن تتاح لنا الفرصة في أرض الحدث الدولي للترويج له كمشروع في السنوات القليلة المقبلة".

ويتسم جناح صربيا، الواقع في منطقة التنقل، بصبغته الرقمية وإمكانية زيارته بشكل افتراضي، وفرصة للزوار لتمكنهم من الاطلاع على ثقافة فينكا التي تمتد على مدار 7 آلاف عام، ومن التعرف إلى عظماء الشخصيات الصربية أمثال نيكولا تيسلا، وميهاغلو بوبين، وميلوتين ميلانكوفيتش، وسيتمكن ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم من استكشاف أعظم كنوز المتاحف الوطنية في صربيا والابتكارات التكنولوجية والمعالم السياحية.