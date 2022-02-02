حمدان بن محمد يلتقي رئيس حكومة كيرلا في جناح الإمارات بإكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم معالي بيناراي فيجايان، رئيس حكومة ولاية كيرلا الهندية في جناح دولة الإمارات بمقر إكسبو دبي 2020، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين والفرص المستقبلية في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

ورحب سمو ولي عهد دبي بالضيف الهندي الذي يزور الإمارات بالتزامن مع أسبوع ولاية كيرلا في الجناح الهندي بإكسبو 2020 دبي، معرباً سموه عن اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات التاريخية التي تربطها مع جمهورية الهند بشكل عام، وولاية كيرلا بشكل خاص، في ظل الرغبة المشتركة لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم الأجندات التنموية في البلدين ضمن مختلف القطاعات.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.