سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية السعودي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في إكسبو 2020 دبي، كما زار سموهما الجناحين الإماراتي والسعودي في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه أرض الإمارات.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الأمنية والشرطية وسبل الارتقاء بها وتعزيز التعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الداخلية، إضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول الحديث دور الحدث العالمي الكبير إكسبو 2020 دبي في تعزيز مكانة المنطقة والتقارب بين شعوب وثقافات العالم

وزار سموهما، الجناح الإماراتي بإكسبو، الذي يعكس جانباً من تاريخ الإمارات بمنجزاتها المتواصلة ورؤية قيادتها الرشيدة نحو آفاق جديدة من التميز والريادة نحو مستقبل أكثر إشراقاً يعزز مسيرة الرفاه والبناء والازدهار المجتمعي، واطلع سموهما على مختلف أقسام ومواضيع الجناح التي تسرد قصة نجاح دولة الإمارات وريادتها وأصالة شعبها وقيمه الإنسانية الراسخة وتاريخها العريق وخططها الطموحة لمستقبل مستدام.

وفي جناح المملكة العربية السعودية بإكسبو، اطلع سموهما على ما يعرضه الجناح والذي يجسد تاريخ المملكة العريقة بعمقها الحضاري ورؤيتها لمستقبل طموح تعززه المنجزات الحالية واقتصادها المتنوع، إلى جانب ما يعرض من مشاريع مستدامة في السياحة والطاقة المستدامة والتكنولوجيا.

حضر اللقاء والجولة تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة والدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية السعودي، ومعالي الفريق محمد خليفة المري قائد عام شرطة دبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالوزارة، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من الضباط والوفد المرافق للوزير السعودي.

وكان سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي لدى وصوله الإمارات، أمس، في دبي يرافقه عدد من المسؤولين.