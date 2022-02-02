لاعبو أرسنال يصممون طائراتهم الخاصة في إكسبو

المصدر: البيان

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استقبلت طيران الإمارات، الشريك الأول والناقل الرسمي لإكسبو 2020 دبي، فريق أرسنال في جناحها بالمعرض. واستمتع أكثر من 20 عضواً في النادي الإنجليزي الشهير عالمياً بإلقاء نظرة على مستقبل الطيران التجاري من خلال التجارب الغامرة بجناح طيران الإمارات في إكسبو 2020.

وصمم لاعبو أرسنال طائراتهم الخاصة واستكشفوا مقصورة طائرة المستقبل، بينما جرب آخرون مكوّنات الطائرات في عرض "مختبرات المستقبل Future Labs" بالجناح. وتقدم طيران الإمارات 10 عروض متعددة الحواس وتجارب تحفز الفكر لجميع زوار إكسبو 2020 دبي. وجاءت الزيارة في إطار جولة أعضاء النادي في إكسبو 2020 دبي، التي تضمنت التوقف عند شلال الحدث الضخم الذي يتحدى الجاذبية حيث غطّس اللاعبون أقدامهم وحاولوا تسلق الجدران المكوّنة من أربعة طوابق.

وتقدّم لاعب أرسنال ألكسندر لاكازيت بالشكر لطيران الإمارات على حفاوة الاستقبال والترحيب. وقال: "كانت جولتنا في إكسبو 2020 تجربة رائعة أثناء زيارتنا دبي. لقد استمتعنا بدايةً بالحصص التدريبية في الطقس الدافئ في منشأة راقية، ثم توّجنا ذلك باستراحة لاستكشاف جناح طيران الإمارات، حيث ألقينا نظرة على المستقبل، وكان الشلال الذي يتحدى الجاذبية من أبرز معالم المعرض".

وكان فريق أرسنال قد وصل إلى دبي للتدرب في الطقس الدافئ حيث يستعد اللاعبون للأسابيع الأخيرة من موسم كرة القدم 2021/ 2022. وأصبحت دبي القاعدة المفضلة للنادي للتدريب الشتوي، حيث تضم مرافق تدريبية ذات مستوى عالمي وتوفر ملاعب رياضية على مدار العام مثل مجمع ند الشبا الرياضي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أماكن الجذب التي يمكن الاستمتاع بها في فترات الراحة. كما تتيح الزيارة فرصة أمام النادي للقاء شريكه الرئيسي طيران الإمارات لتعزيز العلاقات وتبادل الأفكار حول المبادرات المقبلة.

وتعد الشراكة بين طيران الإمارات وأرسنال واحدة من أطول العلاقات المستمرة والمميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك واحدة من أقدم العلاقات في عالم الرياضة، حيث تظهر العلامة التجارية لطيران الإمارات على قمصان النادي منذ أكثر من 15 عاماً. ولا يزال ملعب أرسنال يُعرف أيضاً باسم "استاد الإمارات"، وسيستمر كذلك حتى عام 2028. وقد عرضت طيران الإمارات ملصقات عملاقة للعديد من لاعبي الفريق الأول على طائراتها الإيرباص A380، التي تجوب أجواء العالم للاحتفال بالشراكة على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتؤكد الزيارات المتكررة إلى دبي، التي يقوم بها نادي أرسنال للتدريب، بالإضافة إلى المباريات الودية، على مكانة دبي كمركز رياضي على مستوى عالمي ومركز للأحداث الرياضية الاحترافية.