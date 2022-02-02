أساطير المدفعجية يستمتعون بشلالات إكسبو السيريالية

المصدر: البيان

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احتشدت جماهير كرة القدم الحاضرة في إكسبو 2020 دبي لحظة وصول أساطير نادي ارسينال المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" لزيارة العديد من الأجنحة ومعالم الجذب السياحية.

وتوافد نحو 24 لاعباً من قوام الفريق، منهم النجوم آرون رامسدايل، وتوماس بارتي، وغرانيت شاكا، مرتدين الزي التدريبي الرسمي.



ووصل فريق الأرسنال المُلقب بالمدفعجية "الغانرز" إلى دبي يوم الخميس الماضي لإقامة معسكر منتصف الموسم التدريبي بمناسبة العطلة الشتوية في مجمع ند الشبا الرياضي، وقد حرصوا على زيارة موقع الحدث الدولي، في إطار شراكة خاصة بين نادي أرسنال والحدث الدولي أٌعلن عنها في أكتوبر الماضي، وحظي إكسبو 2020 دبي بحضور كبير في جنبات استاد الإمارات الخاص بالنادي الإنجليزي أثناء إقامة المباريات، إلى جانب الإعلان عنه على لوحات مضيئة بتقنية إل إي دي، فضلا عن اجتذاب قاعدة جماهيرية كبيرة.



وكان جناح طيران الإمارات هو الوجهة الأولى للاعبين، حيث التقوا بالراعي الرسمي صاحب العلاقة طويلة الأمد بناديهم، واستمتعوا بجولة خاصة للتعرف على تصور شركة الطيران بشأن مستقبل الطيران.



وزار اللاعبون جناح رواندا، تزامنا مع احتفالاتها باليوم الوطني، والاستمتاع بشلالات إكسبو السيريالية بأضوائها الملونة الزاهية وموسيقاها الرنانة، يليها مأدبة عشاء في مطعم نكهات المستقبل "رايزينغ فليفرز"، وهي تجربة طعام متفردة مستوحاة من دول مجلس التعاون الخليجي.



ولا يُعد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، غريبا على أجواء إكسبو 2020 دبي، إذ زار موقع الحدث الدولي العام الماضي وعبر ذلك بقوله: "لقد كان أمرا مدهشا أن أزور الحدث الدولي خلال زياتي الأخيرة إلى دبي. ولقد كانت تجربة مستقبل الطيران في جناح طيران الإمارات أمرا رائعا، إلى جانب إسقاطات قبل ساحة الوصل التي تعد من المعالم البارزة. لقد كانت حقا تجربة متفردة وأوصي بها بشدة لأي شخص يزور دبي في الأشهر القليلة المقبلة".