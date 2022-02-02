القيثارة المائية.. فعاليات ممتعة في إكسبو يومي 2و3 فبراير.. تابعوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، خلال يومي 2 و3 فبراير الجاري، عدداً من الفعاليات المتنوعة والممتعة، أبرزها:



اليوم الوطني لإسبانيا

10:15، ساحة الوصل

14:00، مؤتمر صحفي، جناح إسبانيا



منتدى الأعمال الإسباني

09:00-14:00، مركز دبي للمعارض



الباليه الوطني الإسباني

يقدم الباليه الوطني الإسباني، بإدارة روبن أولمو، رقصات معقدة، بما في ذلك بوليرو والباليه والفلامنكو

19:00-21:00، منصة اليوبيل



أسبوع الصحة واللياقة – اليوم السابع

السياحة واللياقة والمنتجع الصحي

تشمل الموضوعات الفرعية ما يخص بلغاريا وإمكانياتها غير المحدودة فيما يتعق بصحة الإنسان

10:00-22:00، مدرج تيرّا



أيادي الطبيعة الشافية | تهيئة بيئات صحية للاستدامة المعيشية في إكسبو 2020 دبي

تسليط الضوء على مبادرات ومعايير ونماذج الاستدامة في إكسبو 2020 والبلدان المشاركة فيما يتعلق بممارسات الصحة واللياقة المستدامة عبر محتوى الجناح وتصميمه وبرامج فعالياته وعملياته

10:00-13:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض – القاعة الشمالية



فرص الصحة واللياقة في منتجعات بالنيو البلغارية وبرامج الضيافة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

سيعرض هذا المؤتمر الصحفي فرص السياحة الصحية والطبية في بلغاريا

14:00، مركز دبي الإعلامي، الطابق الثاني، قاعة المؤتمرات الإعلامية، القاعة (أ)



سلسة تأثير إكسبو لايف: منح أصوات للجميع

حلقة نقاشية لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي تهدف لتمكين من يعانون من مشاكل في الكلام والسمع

16:00-16:45، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



فعاليات أخرى

مؤتمر صحفي حول حفل تخريج أكاديمية شرطة دبي

مؤتمر صحفي حول حفل تخريج دفعة اليوبيل، حفل تخرج الطلبة العسكريين من كلية شرطة أبوظبي، وأكاديمية شرطة دبي، وأكاديمية شرطة الشارقة

تضم قائمة أبرز المتحدثين متحدثين رسميين من أكاديميات الشرطة، ينتظر أن يعلنوا عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه الفعالية التي ستُعقد في ساحة الوصل، وبينهم:

معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي

-للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر الرابط:

Graduation.Comittee@dubaipolice.ac.ae

12:00، مركز إكسبو الإعلامي، قاعة المؤتمرات الإعلامية، القاعة (أ)

موكب حفل تخريج أكاديمية شرطة دبي، 1-3 فبراير، 16:30، شارع الغاف



تجربة القيثارة المائية: صوت الماء

16:00 – 20:00، جناح باراغواي



عرض للطهي مع الشيف لورينا غارسيا

الشيف لورينا غارسيا هي صاحبة مطعم، وشخصية ومنتِجة تلفزيونية، ومحبّة للأعمال الخيرية، وناشِرة ومؤلِفة أدبية

15:00-17:00، (سيتى روكيت ستيدج)، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



موسيقى "كوينتس اللاتينية" من كوبا

ستضعك موسيقى كوينتس الكوبية اللاتينية في مزاج للرقص دون توقف

22:00-23:00، منصة اليوبيل



فعاليات مقبلة



3 فبراير

اليوم الوطني للرأس الأخضر

10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لنيبال

16:15، ساحة الوصل



منتدى الأعمال العالمي للرعاية الصحية

سيجتمع قادة عالميون وخبراء الصحة للتعرّف إلى حلول عملية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية

09:00-13:00، قاعة أبوظبي



جولة إعلامية ومقابلة مع خبراء ثقافيين من الغابون

شاهد "الأقنعة المقدسة" أمامك مباشرة، بما في ذلك العديد من العروض التي لم يشاهدها الجمهور من قبل في إكسبو 2020. للحجز يُرجى التواصل عن طريق الإيميل:

bancy@zebek.co.uk أو عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم: +254 723 456 642

14:30-15:30، جناح الغابون



إكسبوزيه

-"إكسبوزيه" هو استكشاف عالي الطاقة للأغنية الصاخبة والرقص المبهر. هذا العرض الكهربائي والمختصر هو مزيج رائع من العروض المدهشة يقدمها فريق دولي من أساتذة الرقص والغناء

19:00-19:30 و20:00-20:30، مسرح دبي ميلينيوم



طلال أبو راغب | الأردن

-سيحيي الفنانان وسام وحسام اللوزي حفلا للموسيقى التراثية الأصيلة

-22:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم