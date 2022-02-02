«أوروكيريريزا» تزين احتفال رواندا بيومها الوطني

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت رواندا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، أمس، بحضور رئيس وزرائها، إدوارد نجيرينتي، حيث قدمت فرقة وطنية عرض باليه «أوروكيريريزا» الذي تشتهر فيه الجمهورية الساحلية التي تقع على (الأخدود الأفريقي العظيم).

وقد رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوّض العام لإكسبو 2020 دبي، برئيس وزراء رواندا.

مبادرات

وقال رئيس وزراء رواندا: «بدعم من المبادرات الفريدة المحلية والقيم القوية للاعتماد على الذات والكرامة والعمل الجاد، حققت رواندا مكاسب إنمائية ملحوظة. برزت رواندا كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا على مدار العقدين الماضيين، حتى قبل جائحة (كوفيد 19)، حققت معدل نمو متوسط يقترب من 8٪ (7.8٪)، كما ازدهرت أيضاً باعتبارها ثاني أسهل مكان لبدء الأعمال والقيام بأعمال تجارية في أفريقيا، كذلك أنشأت رواندا نظاماً شاملاً للتأمين الصحي لجميع الروانديين».

وأضاف: «أحد الدروس التي تعلمناها من جائحة (كوفيد 19) هو أهمية التعاون والابتكار. نعتقد أن هذه أدوات مهمة لمساعدة الدول على مكافحة انتشار الفيروس، وتأثيره السلبي على عملية التعافي على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، نرحب بكم لزيارة جناحنا واستكشاف المزيد من الفرص للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية والتعليم والصحة والطاقة المتجددة بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى في رواندا».

النجم الساطع

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «تعزز راوندا عبر مشاركتها في إكسبو 2020 دبي اقتصادها القائم على المعرفة، وتدعو الزوار إلى استكشاف محاور السياحة ومراكز الأعمال والتجارة في الدولة، وتسلط الضوء على الوتيرة الملحوظة التي نمت خلالها عن طريق الريادة والابتكار».

وأضاف: «تؤمن دولة الإمارات بإمكانات راوندا وشعبها، ونتطلع عبر إكسبو 2020 دبي إلى تعزيز علاقاتنا بشكل أكبر، وتوسيع آفاق تعاوننا من أجل المنفعة المتبادلة لشعبينا».

وقد قدمت فرقة باليه أوروكيريريزا الرواندية فقرات تختلف عن الباليه الأوروبي الكلاسيكي، وبرزت مثل رقصات وأغانٍ منوعة تعكس ثقافة البلد، حيث ظهر الراقصون بأزياء تقليدية، وقدموا عرضاً مميزاً خلال الحفل الذي أقيم في ساحة الوصل.

ويعرض جناح رواندا «النجم الساطع» الذي تحول إلى مركز للتكنولوجيا. ويسلط الجناح الضوء على رحلة قصر الملك في الأزمنة السابقة على الاحتفال، ويمكن فيه أيضاً التعرف افتراضياً على تجربة رحلات الغوريلا الجبلية. وفي رواندا مجموعة من آخر سلالات الغوريلا الجبلية في العالم. ويمكن في رواندا أيضاً التعرف على مذاق قهوة محلية رائعة في «كافيه» رواندا.