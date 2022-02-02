الإمارات وإسرائيل آفاق واعدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت دولة إسرائيل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، بالتزامن مع أول زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى دولة الإمارات.

وقد استقبل معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوّض العام لإكسبو 2020 في دبي، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ لدى وصوله موقع الحدث الدولي.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس إسحاق هرتزوغ قائلاً: «يُمثّل إكسبو 2020 دبي إنجازاً كبيراً لكم جميعاً، كما أنه إنجاز كبير لدبي نفسها، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. إنه احتفاء رائع بالهوية الفريدة والخاصة بكل بلد. إن الانضمام إليكم هنا في دبي، واحدة من أكثر المدن جاذبية واستقطاباً للزوار في العالم، يُلخّص بوضوح مدى ملاءمة هذا المكان للتعبير عن الاحتفاء بالبشرية جمعاء».

وأضاف هرتزوغ: «ترك جناح إسرائيل أثراً استثنائياً في إكسبو 2020 دبي فيما يتعلّق بما يجب أن نقدمه من تكنولوجيا المياه والزراعة المستدامة والصحة العامة والمدن الذكية والحلول الرائدة من أجل تحقيق اقتصاد دائري».

أولويات مشتركة

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «يتيح جناح إسرائيل لزواره فرصة المشاركة في المعروضات والأنشطة التفاعلية، ومعرفة المزيد حول اهتمام الدولة بالبيئة، والابتكارات التي توصلت إليها في مجالات الزراعة، والمياه، والطب، والاتصالات، وتقنيات الأمن الإلكتروني».

وأضاف: «بالنظر قدماً نحو المستقبل، نأمل تعزيز تبادلاتنا مع إسرائيل على الصعد الاقتصادية والثقافية والعلمية، كما نأمل بالبناء على تعاوننا القائم في النواحي ذات الأولوية المشتركة كالتمويل، والاستثمارات، والتكنولوجيا، بما يحقق تطلعاتنا في التقدم والازدهار».

جناح إسرائيل مستوحى من مفهوم الخيمة المفتوحة، حيث لا يحتوي على جدران، ويسلّط شعار الجناح «رحلة إلى الغد»، الضوء على أهمية التعاون مع التأكيد على التفكير المستقبليّ، وهو ما تبرزه كتابة الشعار بخط يجمع العربية والعبرية.