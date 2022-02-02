زهيرة بيبي.. صانعة البهجة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تنتقل زهيرة بيبي من مسرح لآخر، وتعمل على رسم البسمة والبهجة والسعادة على شفاه الآخرين، يستوقفها الزوار لالتقاط الصور التذكارية معها، فالملابس التي ترتديها تبدو غير مألوفة إلا لبعض أبناء جلدتها من الباكستانيين، فهي ملابس تقليدية تنسجها نساء قبيلتها لتأدية بعض أشكال الفنون والرقصات الشعبية التي تشتهر بها بعض أقاليم باكستان.

فخر واعتزاز

تشعر زهيرة بالفخر والاعتزاز لمشاركتها في إكسبو 2020 دبي الذي أتاح لها الفرصة لإبراز أحد أشكال الثقافة لجمهورية باكستان، وأتاح أيضاً لجميع زملائها المشاركين فرصة التعريف ببلادها بصورة أكبر في حدث عالمي يعد تجمعاً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، لافتة إلى أن تفاعل الجمهور معها ومع ما تؤديه من فنون شعبية يعكس معاني التسامح والمحبة والانسجام الذي تعيشه شعوب العالم على أرض دولة الإمارات.

مهارات

كما تشعر بالامتنان لدولة الإمارات التي احتضنتها وأتاحت له الفرصة لتطوير مهاراتها وإظهار إبداعاتها في هذا المجال كونه جزءاً لا يتجزأ من الموروث الباكستاني، لافتة إلى أن الإمارات حريصة دائماً على تقديم المبهر والجديد في كافة ما تطرحه من أفكار ومبادرات والأحداث التي تنظمها على هذه الأرض الطيبة، لاسيما الحدث الأضخم في المنطقة وهو إكسبو 2020 دبي الذي يجتمع فيه العالم اليوم تحت ظروف استثنائية تبرز الحاجة أكثر للتعاون لتخطي التحديات بمختلف أنواعها.