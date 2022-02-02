«إكسبو» يشكر « البيان».. معاً ننجح.. معاً لأجل الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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وجه «إكسبو 2020 دبي» تحية شكر وتقدير لـ «البيان» على الزخم الإعلامي الذي تنفذه في تغطية فعاليات الحدث الدولي ورقياً ورقمياً، وأكد بمناسبة صدور العدد 100 من ملحق «الغاف» الذي تصدره «البيان» بفعاليات «إكسبو» يومياً، أنه بالعمل معاً لا يتوقف النجاح من أجل الإمارات، وفي المقابل أكدت «البيان» أن التغطية مستمرة وبالزخم نفسه حتى اليوم 182 والأخير من الحدث الدولي.

وقالت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان»، إن حضور «البيان» في التغطية الإعلامية لهذا الحدث العالمي واجب مهني ووطني، ونحن نؤمن أن الإعلام جزء من مسيرة نهضة الإمارات، وكان القرار منذ البداية دعم هذا الحدث من دعم الترشح لاستضافته إلى الفوز إلى التنظيم، ثم مواكبة المعرض منذ اليوم الأول ومواصلة متابعة إرثه محلياً وعالمياً.

وأضافت أن التوجه كان مبكراً بتشكيل فريق إعلامي لتغطية فعاليات الحدث وإصدار ملحق ورقي يومي، وإنتاج برامج رقمية يومية بأنشطة وفعاليات 192 دولة تشارك في الحدث، مع التركيز في التغطيات على البيئة المثالية للإمارات كوجهة للأعمال والسياحة والإقامة والعيش الرغيد.

وأضافت أن «البيان» تفخر بأنها نشرت منذ الترشح وعلى مدار عشر سنوات أكثر من 40 ألف مادة ورقياً ورقمياً عن الحدث والتعريف به، حتى أصبح محتوى «البيان» مرجعاً لكثير من البرامج الإعلامية التي تتابع الحدث. وأكدت أن «البيان» وعبر كافة منصاتها مستمرة في التغطية بنفس الروحية والزخم حتى انتهاء فعاليات المعرض في يومه 182.

داعم ومساند

وقال محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي: «تعلمنا في مدرسة الإمارات أن التعاون والمشاركة أفضل سبل النجاح، وبتضافر جهود الجميع في الدولة، يسير إكسبو 2020 دبي على طريق النجاح».

وأضاف «كانت «البيان» منذ البداية داعماً ومسانداً لدبي في استضافة أول إكسبو دولي بالمنطقة العربية من خلال حملات تعريفية وتغطيات متنوعة لتأهيل المجتمع بمختلف أطيافه من المتحدثين باللغة العربية لانطلاق الحدث العالمي».

وتابع: مع انطلاق فعاليات إكسبو، كان إطلاق ملحق الغاف بمثابة هدية خاصة من «البيان» لقرائها سواء في الصحيفة الورقية أو المنصات الرقمية لتغطية على مدار الساعة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه مع صدور 100 عدد من الملحق المميز الخاص بتغطيات إكسبو، لا يسعنا إلا أن نشكر «البيان» وفريقها، الذي يجسد الدور المهم للإعلام في إيصال رسالة إكسبو الملهمة، والتعريف بثقافات 192 دولة تشارك في إكسبو قياسي بنكهة إماراتية خاصة «شكراً لكم، ومعاً لا يتوقف النجاح.. معاً من أجل الإمارات».

خلية النحل

وعبر أعضاء فريق تغطية «البيان» الذين يزيد عددهم على 30 محرراً ومصوراً، عن شغفهم بتغطية الحدث العالمي الذي وفر لهم رحلة مهنية ومعرفية وإنسانية ثرية اطلعوا من خلالها عن كثب على عادات وثقافات شعوب العالم وإنجازات الأمم وحضاراتها، وعلى أحدث الابتكارات الموجهة لخدمة المجتمعات والبيئة، وأكدوا أن هذه التجربة الاستثنائية أسهمت في تنويع مصادرهم وتوسيع إدراكهم لأهمية موضوعات المعرض وتجارب الدول، ما يزيد الاهتمام بهذه القضايا خصوصاً البيئية منها في عملهم المهني اليومي، وأن عليهم مسؤولية نشر ثقافة إنسانية تسهم في زيادة الوعي بمشكلات وقضايا العالم.

وقالوا: إن «إكسبو» بيتهم الحالي، وشجر الغاف المنتشر في الموقع يذكرهم كل لحظة بالمهمة التي يؤدونها وتحمل الاسم نفسه، فكانوا «فرسان الغاف» الذين اتخذوا من شوارع «إكسبو» مضماراً لعملهم فكانوا خلية نحل تجمع الرحيق لتقدمه شهداً لقرائها ومتابعيها.