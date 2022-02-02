ثلث زوار «إكسبو» من الخارج

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يواصل «إكسبو 2020 دبي» جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، محقّقاً 11 مليوناً و608 آلاف و240 زيارة في 123 يوماً منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021 حتى نهاية يناير 2022.

بينما بلغت الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية 100 مليون زيارة، مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة المتاحة على منصة «لايف من إكسبو»، فضلاً عن تغطية البث المباشر الواسعة النطاق لبرنامج الإنسان وكوكب الأرض من إكسبو 2020 دبي.

وارتفع عدد الزيارات المتكررة إلى 57 % في شهر يناير، حيث اغتنم الزوار الفرصة للاستمتاع بكل ما يقدمه هذا الحدث الدولي قبل اختتام فعالياته في 31 مارس المقبل، وجاء ثُلث إجمالي أعداد الزوار من خارج الدولة، بنسبة 10 % من كل من المملكة العربية السعودية والهند، و6 % من ألمانيا و5 % من روسيا.

فعاليات متنوعة

وحضر الزوار العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة على مدار الأسبوع الماضي من بينها فعاليات أسبوع الأهداف العالمية وأسبوع الصحة واللياقة، وزيارات العديد من المشاهير ونجوم الرياضة تقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، الذي حظي باستقبال أسطوري في ساحة الوصل بحضور الآلاف من محبيه وعشاق كرة القدم الذين ارتدوا قمصان المنتخب البرتغالي ومانشستر يونايتد.

بالإضافة إلى أسطورتي ريال مدريد البرازيلي روبرتو كارلوس والإسباني ألفارو أربيلوا، ونجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي روبن دياز وجاك غريليش.

ولاعب الغولف المصنف الثاني عالمياً، كولين موريكاوا واللاعب السابق في دوري كرة القدم الأسترالية، بشار حولي، وهو أحد أوائل المسلمين المشاركين في دوري كرة القدم الأسترالية الأكاديمية، الذي نظم جلسات تدريبية للأطفال في مركز الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو 2020 دبي.

حفلات موسيقية

كما استمتع زوار «إكسبو 2020 دبي»، بالحفلات الموسيقية التي أحياها بلاك آيد بيز، وبلقيس، وغوادالوبي بينيدا، وجاكوب كولير، بالإضافة إلى انطلاق المسرحية الموسيقية «لماذا؟» من إخراج شيكار كابور وألحان إيه. آر. رحمان.

وشهد الحدث الدولي زيارة أكثر من 10 آلاف من رؤساء الدول والمسؤولين والقيادات الحكوميين والشخصيات العامة منذ انطلاقته، من بينهم الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، الذي شهد مراسم رفع العلم الأسترالي العملاق، الذي جلب من مبنى البرلمان في كانبيرا إلى دولة الإمارات خصيصاً لاحتفالات أستراليا باليوم الوطني في إكسبو 2020.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «تمثل هذه النسخة من إكسبو الدولي احتفالاً بالتعاون الدولي، وتبرهن فعلياً على ما يمكن تحقيقه إذا ما اجتمعنا معاً اليوم لنعمل على إعادة تشكيل عالم الغد».

وتابعت: «كان ملهماً استقبال أكثر من عشرة آلاف شخصية قيادية، وجمع الخبراء ورجال الأعمال والقادة السياسيين وقادة المجتمع المدني والناشطين العالميين معاً لمساعدة «إكسبو 2020 دبي» على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في وقتنا الحالي، ومع تبقي شهرين من الفعاليات والبرامج التي لا تُفَوَّت، نتطلع لاستقبال ملايين الزوار لتجربة الآلاف من الفعاليات الملهمة التي نخطط لها».

إلهام

وعقدت لجنة تسيير «إكسبو 2020 دبي» اجتماعها الرابع هذا الأسبوع، حيث أعرب المشاركون الدوليون عن سعادتهم بدور إكسبو 2020 المستمر في الإلهام، وتشكيل رؤى جديدة لعالمنا، واستقطاب ألمع الأفكار والعقول من جميع أنحاء العالم.

ومن بين أبرز المتحدثين خلال الشهر الماضي، ملالا يوسف زاي الحائزة على جائزة نوبل، التي نادت في جناح المرأة في «إكسبو» بمناصرة تعليم البنات والنساء. وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، التي افتتحت أسبوع الأهداف العالمية، الذي أقيم خارج نيويورك للمرة الأولى.

فرقة بلاك آيد بيز

وأكدت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في «إكسبو2020 دبي» خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في المركز الإعلامي صباح أمس، أن الحدث الدولي سيواصل إبهار زواره بالعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية خلال الفترة المتبقية.

وكشفت شونا ماكغي عن حصد حفل فرقة بلاك آيد بيز الذي أقيم الأسبوع الماضي في ساحة الوصل 24.4 مليون زيارة افتراضية، وتعد الصين والهند من بين أكثر الدول التي سجلت الدخول على المنصة لمشاهدة قائمة البرامج المتاحة، وتلتها الإمارات والفلبين ومصر.

وقالت ماكغي إن «إكسبو 2020 دبي» سيستأنف فعاليات الزيارات من مدارس دبي وبرنامج نجوم المستقبل، مقدماً فرصاً استثنائية للتعلم والترفيه للأطفال في أكبر حدث وتجمع عالمي.

وصرح محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي ونائب رئيس الاتصال في «إكسبو 2020 دبي» أن متوسط زيارات المسؤولين والقيادات الحكوميين يبلغ 80 زيارة في اليوم الواحد.