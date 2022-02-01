فرص استثنائية لنجوم المستقبل.. إكسبو يستأنف تجارب التعلم الملهمة

المصدر: البيان

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استأنف إكسبو 2020 دبي فعاليات الزيارات من مدارس دبي وبرنامج نجوم المستقبل، مقدماً فرصاً استثنائية للتعلم والترفيه للأطفال في أكبر حدث وتجمع عالمي.



ووصل عدد زيارات إكسبو 2020 دبي إلى 11,608,240 زيارة حتى 31 يناير، حيث شهد الزوار العديد من الفعاليات والبرامج المميزة كان بينها أسبوع الأهداف العالمية وأسبوع الصحة واللياقة، ومشاركات النجوم والمشاهير والحفلات الموسيقية التي لا تُفوَّت والتي أحياها بلاك آيد بيز، وبلقيس، وغوادالوبي بينيدا، وجاكوب كولير، بالإضافة إلى انطلاق المسرحية الموسيقية "لماذا؟" من إخراج شيكار كابور وألحان إيه. آر. رحمان.



ومع تبقي شهرين فقط على موعد إسدال الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي، ارتفع عدد الزيارات المتكررة إلى 57 % في شهر يناير، حيث اغتنم الزوار الفرصة للاستمتاع بكل ما يقدمه هذا الحدث الدولي قبل نفاد الوقت، وجاء ثُلث إجمالي أعداد الزوار من خارج الدولة، بنسبة 10 % من كل من الهند والمملكة العربية السعودية، و 6 % من ألمانيا و 5 % من روسيا.



واستضاف إكسبو 2020 في الفترة من أكتوبر 2021 إلى يناير 2022 أكثر من 10,000 من قيادات الدول والحكومات، من بينهم فخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، الذي شهد مراسم رفع العلم الأسترالي العملاق، الذي جلب من مبنى البرلمان في كانبيرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خصيصا لاحتفالات أستراليا باليوم الوطني في إكسبو 2020.





وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "تمثل هذه النسخة من إكسبو الدولي احتفالا بالتعاون الدولي، وتبرهن فعليا على ما يمكن تحقيقه إذا ما اجتمعنا معا اليوم لنعمل على إعادة تشكيل عالم الغد".



"كان ملهما استقبال أكثر من عشرة آلاف شخصية قيادية، وجمع الخبراء ورجال الأعمال والقادة السياسيين وقادة المجتمع المدني والناشطين العالميين معا لمساعدة إكسبو 2020 دبي على معالجة القضايا الأكثر إلحاحا في وقتنا الحالي، ومع تبقي شهرين من الفعاليات والبرامج التي لا تُفَوَّت، نتطلع لاستقبال ملايين الزوار لتجربة الآلاف من الفعاليات الملهمة التي نخطط لها".



وعقدت لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي اجتماعها الرابع هذا الأسبوع، حيث أعرب المشاركون الدوليون عن سعادتهم بدور إكسبو 2020 المستمر في الإلهام، وتشكيل رؤى جديدة لعالمنا، واستقطاب ألمع الأفكار والعقول من جميع أنحاء العالم.



ومن بين أبرز المتحدثين خلال الشهر الماضي، ملالا يوسف زاي الحائزة على جائزة نوبل، التي نادت بمناصرة تعليم البنات والنساء في جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، ومعالي أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، التي افتتحت أسبوع الأهداف العالمية، الذي أقيم خارج نيويورك للمرة الأولى.



وتوافد نجوم الرياضة على إكسبو 2020، بمن فيهم نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي أشاد بدور إكسبو 2020 دبي في توحيد العالم خلال جلسة المؤتمر الصحفي المنعقدة مع معجبيه في ساحة الوصل، واللاعب السابق في دوري كرة القدم الأسترالية، بشار حولي، وهو أحد أوائل المسلمين المشاركين في دوري كرة القدم الأسترالية الأكاديمية، الذي نظم جلسات تدريبية للأطفال في مركز الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو 2020 دبي.



واستقبل إكسبو 2020 لاعب الغولف المصنف الثاني عالميا، كولين موريكاوا، ونجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا الدولي جاك غريليش؛ بالإضافة إلى أسطورة فريق ريال مدريد إيكر كاسياس، الذي شارك في اليوم الدولي للتعليم في 24 يناير، حيث شارك منصة التعلم الإلكترونية الرائدة، من مؤسسة ريال مدريد.



ومع مجموعة رائعة من الفعاليات والأنشطة العالمية الأخرى في آخر شهرين قبل اختتام فعاليات إكسبو 2020 دبي في 31 مارس، يدعو إكسبو 2020 دبي الزوار لاغتنام الفرصة التي لا تعوض للانضمام إلى أهم تجمع عالمي.





وتجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي 100 مليون زيارة، مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة المتاحة على منصة "لايف من إكسبو"، فضلا عن تغطية البث المباشر الواسعة النطاق لبرنامج الإنسان وكوكب الأرض من إكسبو 2020 دبي، فيما حصد حفل فرقة بلاك آيد بيز وحدها 24.4 مليون زيارة افتراضية، وتعد الصين والهند من بين أكثر الدول التي سجلت الدخول على المنصة لمشاهدة قائمة البرامج المتاحة، وتلتها الإمارات والفلبين ومصر.



ويواصل إكسبو 2020 دبي الذي يتمتع بموقع يبلغ حجمه حوالي أربعة أضعاف حجم مول دبي ويعادل 613 ملعبا لكرة القدم، مراعاة تدابير الصحة والسلامة المعمول بها، وحصد ثقة زواره، مدفوعا بحصول الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى في أحدث إصدارات بلومبيرج في الاستجابة لجائحة كوفيد -19.