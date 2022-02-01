باراغواي.. أنسجة كراغواتا للسكان الأصليين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

من خلال جدارية ضخمة مصنوعة من الخشب والرمل لرسم يمثل أنسجة كراغواتا للسكان الأصليين وهم يجمعون الحبوب، اتخذ جناح باراغواي بمعرض إكسبو 2020 دبي شعاره "من براغواي إلى العالم".

ويعكس الجناح في تصميمه تنوعه الثقافي والجغرافي، ويدعو زواره إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية والإمكانات الاستراتيجية للمياه في توليد الطاقة المتجددة، عبر الأنهار الذي أتاح لها الوصول إلى المحيط الأطلسي.

ويستمتع زوار جناح باراغواي بمشاهدة أجمل اللمسات السحرية في صناعة الحرف اليدوية خصوصاً السجاد، ومشاهدة عينات خلابة من "نيفاكلي" من أنسجة كراغواتا، وأنسجة "نياندوتي"، وأشهر قصات أنسجة " أو بوي" من التطريز اليدوي من أنسجة القطن، كما يعرض الجناح أبرز أنسجة الكراغواتا ومنها "اجوريو" المكونة من ألياف الورق التي تم تنظيفها وتجفيفها في الشمس، وملابس "بونشو" التي تنسج علي أيدي أمهر النساء، وخيوط "ليسوس" القطنية وأنسجة "إنكاهي هو" التي تستخدم في صنع فساتين الدانتيل .

وتشتهر باراغواي بفنانيها الذي يحاولون رسم صورة بلادهم، تحت شعار "فنونا نابعة من جذورنا"، وكانت بصمات كل من كوكي رويز، وفليكس تورانزوس، وكارلو سباتوزا، مع فنانة الخزف، جوليا ايسيدريز، واضحة في الجناح من خلال مجسماتهم الخشبية .

وتمتاز براغواي بعدد كبير من المحميات الطبيعية ومنها محمية غابات مباراكايو الطبيعية، والتي تشتهر بكونها جنة حقيقية لمحبي الطبيعة وتعتبر من أهم النظم البيئية في الباراغواي من حيث التنوع البيولوجي، أما شلالات مونداي فيعتبر موقع طبيعي يمتاز بمناظر خلابة، وواحد من أهم المعالم السياحية الرئيسية في البارغواي وتعود تسمية تلك الشلالات إلى شعب الغواراني.

و يعرض الجناح أبرز معالم البلد اللاتيني الذي تقع في وسط أمريكا الجنوبية، ومنها سد إيتايبو بيناسيونال؛ أحد المواقع الرائدة عالمياً في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة ، ويعتبر رمزاً لقدرة الإنسان الهائلة بعد نجاحه في السيطرة علي تاسع أكبر نهر في العالم، فضلاً عن البحيرة المالحة بمنطقة "تشاكو" والتي تشكل نطاقاً بيئياً في حالة تحول مستمر بسبب التغيرات في المناخ والرطوبة وملوحة التربة ، ما جعلها

موطناً لمجموعة هائلة من الطيور والثدييات ذات الحجم المتوسط والكبير.

و يتمثل التنوع الثقافي الغني في عدد اللهجات الموجودة في براغواي ، ويعتبر هذا التنوع اللغوي كنزاً حقيقياً نتج عن تراكم اللغات واللهجات الأصلية التي كانت تتحدث بها 19 مجموعة مختلفة من السكان الأصليون .

وتعد لغة "الغواراني" هي اللغة الرسمية للبراغاوي إلى جانب الاسبانية ، بسبب عدة عوامل منها أهمية الهوية الثقافية والتاريخية لسكان الباراغواي ، والفخر الذي يشعر به بلد بأكمله تجاه لغته العرقية الأصلية .. وتعتمد الباراغواي على الزراعة حيث تعتبر من أكبر منتجي الحبوب، وخامس أكبر دولة مُصدرة لفول الصويا في العالم .

وتمثل الجولة داخل جناح براغواي بمعرض إكسبو دبي، فرصة للتعرف على عادات وتقاليد ذلك البلد المتنوعة ثقافياً وتاريخياً، وتعتبر زهرة "مبروكويا" المعروفة بزهرة العاطفة، هي الزهرة الوطنية في البارغواي، ولها العديد من الخصائص المفيدة التي اكتشفها سكان الباراغواي الأصليون منذ زمن بعيد ، أما فهد "هاغوراتيه" يمثل روح غابات الغواراني التي لا تُقهر ، ويلعب دور الشخصية الرئيسية في الأساطير الموروثة عن الأسلاف .

كما يمكن لزوار إكسبو الاطلاع على الجذور الممختلفة لمطبخ الباراغواي ، وخاصة تأثر شعب الغواراني بالمطبخ الأوروبي ، مما جعله فريداً من نوعه، مختلفاً عن دول أمريكا الآخرى .