إنها الآن أو أبداً.. موسي ماكاي أداء أوبرالي منفرد في إكسبو

المصدر: البيان

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استمتع محبو عروض الأوبرا بحفل فني مميز استضافه مسرح دبي ميلينيوم لأحد أعضاء فرقة "سول 3 ميو" النيوزلندية، الباريتون موسي ماكاي، ضمن احتفالات اليوم الوطني لنيوزلندا، الذي أقيم في إكسبو 2020 دبي.

وأدى ماكاي أغانيه، منفرداً، بغياب العضوين الآخرين للفرقة، مصطحباً الجمهور إلى الموسيقى الأوبرالية الفاتنة خلال العرض، حيث أبدع بأداء أغنية "O Sole Mio" الكلاسيكية الإيطالية التي اشتهر فيها ألفيس بريسلي بالنسخة الإنجليزية "إنها الآن أو أبدًا"، وأدى أغنية قبل إطلاقها في الألبوم المقبل، وهي "نهاية النار" وختم بأغنية "A La Festa de la Pizza".

وقبل الحفل، قال مكاي خلال مقابلة خاصة، عن الموسيقى الأوبرالية: "يرى الكثير من الناس هذا النوع من الموسيقى وكأنه صنف موسيقى نخبوي، ما نريد القيام فيه هو سد الفجوة لتعليم الشباب أنه فن رائع حقاً، قادر على الوصول إلى الجميع".

وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون هناك عرض آخر لماكاي على المسرح نفسه يوم الأربعاء المقبل، عند الساعة السادسة عصرا.