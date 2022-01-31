«ماجد الفطيم»: قطاع التجزئة في أحسن حال

المصدر: دبي- فاتن صبح

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أكّد الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم آلان بجاني، أن قطاع التجزئة في دولة الإمارات شهد في الربع الأخير من 2021 زيادة إقبال العملاء بنسبة 11 بالمئة، حيث من المتوقع أن تتواصل الأرقام صعوداً.



وأشار عبر محطة «سي إن بي سي» الأمريكية إلى أن عام 2021 كان جيداً جداً بالرغم من أن الإقبال كان أقل مقارنةً بعام 2019 والمبيعات أكثر بكثير، سيما في الربع الأخير من 2021. «ما الذي يعنيه ذلك» تساءل بجاني مجيباً بأن الناس يقبلون على الشراء بشكل أكبر سواء عبر الإنترنت أو فعلياً، علماً أن الشراء عبر الإنترنت في حالة نمو يرافقه نمو في عمليات الشراء الفعلية دون الاتصال بالإنترنت.



يقوم الناس بالإنفاق أكثر بحسب بجاني على أنشطة الترفيه والتجارب الممتعة عموماً. وأكد بجاني أيضاً أن وجود المتسوّقين بشكل فعلي على الأرض لم يعد مؤشراً اليوم على حقيقة المشهد، ذلك أن «الجميع حاضر رقمياً بطريقة أو بأخرى»، بمعنى أن الأفراد لم يعودوا مضطرين للخروج من أجل إتمام عمليات الشراء، علماً أن تواجدهم في المراكز التجارية يرادف تسوّق أعلى وتيرةً. وهناك على حدّ تعبيره 56 بالمئة من العملاء يشيرون إلى أنهم قبل عمليات الشراء الفعلي، يجرون أبحاثهم للمنتجات عبر التصفح من خلال مواقع الإنترنت- أي أنه بات لدينا اليوم صالات عرض قائمة على الأرض، وتلك الموزعة على صفحات المواقع في العالم الافتراضي. وبشكل لا لبس فيه، يقوم أغلبية الناس بزيارة ذلك العالم الافتراضي قبل التواجد فعلياً لإتمام عمليات الشراء، أو أنهم بالعكس يجولون على المتاجر الفعلية، ويتممون عمليات الشراء الرقمية أثناء تواجدهم في مقهى ما يتناولون القهوة.



يغدو من الصعوبة بمكان، يقول بجاني، إجراء عملية فصل بين العالمين، حيث أن كلاً منهما مكمل للآخر، «وهذا ما يدفعنا للقول بأن المستقبل يتخذ صيغة الرقمنة. وأضاف في سياق الحديث أنّ المشهد السياحي في ظل معرض إكسبو 2020 دبي يسجل ما يقارب الـ11 مليون زائر، وأنّ تأثير ذلك ينعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المنصرم.



أما عن شهر ديسمبر، أكد بجاني أنه من أفضل الأشهر على الإطلاق مقارنةً بفترات مشابهة من الأعوام السابقة، سيما في قطاع العقارات، حيث إنه كان العام الأفضل منذ 2014 في دبي والإمارات عموماً. «إننا نشهد على عودة قوية للقطاعات بحسب بجاني الذي أعاد السبب بشكل أولي إلى مشهدية التطعيم الممتازة في البلاد، واتباع السياسات الرائعة التي تتميز كما كان شأنها على الدوام مناسبة لبيئة الأعمال، ونهج الانفتاح الذي حافظت عليه الإمارات حيال الناس جميعاً»، أضف إلى أن معدل جرعات اللقاح التي حققتها الإمارات يزيد على 92 بالمئة، الأمر الذي يدفع الناس للشعور بالأمان.



أشار بجاني إلى الفورة الكبرى التي يشهدها القطاع السياحي، سيما من خلال الزوار القادمين من الخارج، في صورة مغايرة بحسب رأيه عما كانت عليه الأمور قبل الجائحة.