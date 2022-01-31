نورة الكعبي: جناح الغابون ..مساحة للتأمل في الطبيعة

المصدر: وام

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أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب أن جناح جمهورية الغابون في معرض إكسبو 2020 دبي، يعد مساحة للتأمل في الطبيعة، والحفاظ على البيئة، والتصدي للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال زيارتها إلى جناح الغابون في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي يحمل شعار "من أجل مستقبل مستدام"، حيث التقت بالسيدة جينا ليبونغو نزينج مديرة الجناح، التي أخذت معاليها في جولة تسلط الضوء على أبرز الحقائق الطبيعية التي تتميز بها جمهورية الغابون، وجهود الحكومة لتنمية وتطوير البلاد، ومشروع الطرق السريعة، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية، ومشاريع توليد الطاقة، والمشاريع التنموية.

ويقدم الجناح للزوار رحلة افتراضية في جمهورية الغابون التي تقع وسط إفريقيا، وتعد جزءاً رئيسياً من حوض الكونغو، وتعد الرئة الثانية على كوكب الأرض بعد الأمازون، حيث إن 80 % من أراضيها تغطيها الغابات.