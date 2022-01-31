أصوات أوتيروا.. فعاليات ممتعة اليوم في إكسبو.. كونوا على الموعد

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، اليوم، عدداً من الفعاليات الدولية والبرامج والأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية المتنوعة، أبرزها:



اليوم الوطني لإسرائيل

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لنيوزلندا

- 15:15، ساحة الوصل



أصوات أوتيروا - سول 3 ميو

-استمتعوا بالموسيقى الأوبرالية بلمسة فرقة "سول 3 ميو" النيوزلندية، المكونة من ثلاثة أعضاء يقدمون موسيقى البوب الأوبرالية بأسلوبهم الخاص

- 18:00-18:45، مسرح دبي ميلينيوم



حفل نيوزلندا الفني – العائلة الملكية

-اشهدوا على الموهبة الفنية لباريس جوبيل، مصممة رقصات، ومغنية، ومخرجة وممثلة، تشتهر بأسلوبها الفني الخاص الذي تصفه بأنه بمثابة التنفس والحياة من خلال الموسيقى

- 19:00، مسرح دبي ميلينيوم



أصوات أوتيروا – سيكس سيكستي

- استمتعوا بصوت أعضاء فرقة سيكس سيكستي، أكثر المواهب الموسيقية النيوزلندية إثارة، وانهلوا من موسيقى الكيوي، والريغا، والهيب هوب، على وقع الخطوات الراقصة وإيقاعات الطبول والباس

- 21:30-23:00، منصة اليوبيل

الصحة في المساحة الحضرية

- خلال هذه الجلسة النقاشية سيقوم خبراء من المدرسة السويسرية للصحة العامة، بمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالصحة العامة في المناطق الحضرية

- 12:00-15:00، جناح سويسرا



الموجة القادمة: الوقاية والاستعداد لهزيمة الجائحة التالية

- ستتمحور مواضيع الجلسة ما بين تسليط الضوء على الرابط الذي لا يمكن إنكاره ما بين صحة الإنسان والحيوان، إلى ضرورة تعزيز مرونة الأنظمة الصحية في مواجهة الجوائح التي قد تحدث في المستقبل

- 14:00-16:00، مدرج تيرّا



المجلس العالمي للمرأة | هل المرأة في الصفوف الأمامية أم أنها على خط النار؟

-تركز هذه الفعالية على الطريقة التي كشفت بها جائحة كوفيد-19، عن حقيقة عدم وجود توازن ما بين الجنسين في المهن المتعلقة بالرعاية الصحية، بالإضافة للتحديات الحادة التي تواجهها المرأة العاملة في الصفوف الأمامية في قطاع الرعاية الصحية

- 15:00-16:30، جناح المرأة



سلسلة التأثير من إكسبو لايف

-إبقاء الأمور بسيطة ينقذ الحياة

-جلسة نقاشية حول أهمية الأدوات النظيفة، وكيف يمكن لأمر بهذه البساطة أن يقي من الأمراض وينقذ الأرواح

- تتضمن قائمة المتحدثون:

-زبيدة باي، مؤسسة في "آيذه" للصحة من الهند

-ساجي زاجاه، شريك مؤسس في نور للصحة من ألمانيا

-16:00-16:45، الملتقى في جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



فعاليات أخرى



مسيرة الأمم المتحدة لأجل المحيطات

-انضموا لـمسيرة "من أجل المحيطات"، التي تنظمها الأمم المتحدة لرفع الوعي حول الضغوطات المتزايدة على المحيطات، واستمعوا لنصائح حول كيفية مكافحة تلك الضغوطات من خلال وضع الاستدامة في صميم إدارة المحيطات

-تتضمن قائمة المتحدثون:

-ماهر ناصر، مدير قسم التواصل في إدارة الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، والمفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي

-ستختتم المسيرة في جناح النرويج، مع الكشف عن فيلم "سكريم 40 أوشين"، وعرض المحيط

-09:00-10:40، مركز الأمم المتحدة



سلسلة الاستثناءات

-المرأة والاستدامة: أربع وجهات نظر حول الهندسة المعمارية، والتصميم، والتعليم والشركات

-انضموا لهذه الجلسة النقاشية حول دور المرأة في مواجهة تحديات الاستدامة من أربع مقاربات مختلفة في حقول الهندسة المعمارية، والتصميم، والتعليم، والشركات

- 10:30-12:30، جناح المرأة



أبطال كرواتيا الملهمون: مؤتمر صحفي

- انضموا لهذا المؤتمر الصحفي الذي يقدم برنامج أبطال كرواتيا الملهمون، بحضور أساطير الرياضة الكرواتيين مارتن وفالنت سينكوفيتش (التجديف)، ساندرا بيركوفيتش (ألعاب القوى)، بلانكا فلاسيتش (بطلة في الوثب العالي سابقا)، ميرزا دومبا (لاعب كرة يد سابق)، جوردان جريتشيك (لاعب كرة سلة سابق)، إيفان ليوبيسيتش (لاعب تنس سابق)، ستيبي بليتيكوسا (حارس مرمى كرة القدم سابقا)

-يرجى تسجيل الحضور، عبر البريد الإلكتروني التالي: press@croatiaexpo2020.com

-10:30، جناح كرواتيا



أبطال كرواتيا الملهمون

-يمكن للزوار تجربة لعبتهم الرياضية المفضلة مع أحد نجوم الرياضة الكرواتيين المعروفين مثل لاعب كرة القدم السابق فيدران كورلوكا، ولاعب كرة القدم السابق ومدرب منتخب كرواتيا الحاليزلاتكو داليتش، ولاعب التنس المتقاعد إيفان ليوبيسيتش، ولاعب كرة السلة السابق جوردان جريتشيك

- 17:00-20:30، مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية



حفل يوجينيا، وتانيا وغوادالوبي الموسيقي

- حفل موسيقي يقدم ثلاث من المغنيات اللواتي يعتبرن من بين أفضل وأحب المؤدين الموسيقيين في أمريكا اللاتينية

- 18:00-20:00، منصة اليوبيل

