عطر "زهور كونياكو" البولندية يفوح في إكسبو

المصدر: البيان

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تألقت "زهور كونياكو" المحاكة من الدانتيل البولندي الشهير في إكسبو 2020 دبي، حيث قدّم جناح بولندا في إكسبو 2020 دبي، عرضاً مميزاً للأزياء المصنوعة من الدانتيل الذي تشتهر البلاد بصناعته، ارتدت العارضات خلاله مجموعة من التصاميم المذهلة ذات التصاميم المعقدة، التي ساهم في حياكتها أفضل صانعي الدانتيل من كونياكو، وهي قرية جبلية مشهورة بصناعة الدانتيل المحاك بأسلوب معقد، كما تم خلال العرض تقديم مجموعة من تصاميم الأزياء الشعبية التقليدية النابضة بالحياة.



كما يعرض جناح بولندا، الواقع في منطقة التنقل، أكبر مفرش دانتيل في العالم، وهو مفرش مذهل يبلغ حجم قطره 5.32 متر. ولقد دخل مفرش الدانتيل هذا موسوعة غينيس للأرقام القياسية في وقت سابق من هذا الشهر، نظرا لحجمه الهائل وحياكته يدويا على يدي الجدة البولندية سوزانا بتاك، بمساعدة ابنتَيها وحفيدتها، اللواتي استخدمن أكثر من 60 كيلومترا من الخيوط القطنية لصنع هذه التحفة الفنية، التي استغرقت حياكتها أربعة أشهر.



يُقام عرض أزياء "زهور كونياكو" يوميا حتى 2 فبراير، من الساعة 15:00 إلى الساعة 15:45 بتوقيت دولة الإمارات في جناح بولندا.