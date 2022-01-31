الفنان الإماراتي أليرا من إكسبو: كلنا واحد

المصدر: البيان

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خلال حفله الذي استضافه مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي أمس، أطلق الفنان الإماراتي الصاعد "أليرا"، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "كلنا واحد" المستوحاة من مضمون إكسبو 2020 دبي وأهدافه العالمية. كما قدم أليرا خلال الحفل عرضاً موسيقياً مميزاً غنى خلاله باللغة الإنجليزية، بمصاحبة فرقة استعراضية قدمت مجموعة من الرقصات المذهلة.

بدأت موهبة "أليرا" في الظهور حينما بدأ بكتابة كلمات أغنياته وهو في سن الرابعة عشر، واختار الطريق نحو العالمية عن طريق الغناء بعدة لغات كالإنجليزية والهندية والفلبينية والفرنسية، كما أنّ صوته القوي منحه القدرة على الغناء بطريقة رائعة، وبعدة طبقات صوتية تصل إلى ست طبقات، ما يجعله قادر على تلوين صوته وتقديم العديد من الأنواع الغنائية ومن ضمنها الغناء الأوبرالي.



قدم أليرا عرضا مذهلا وحماسيا مصحوبا بالإيقاعات الصاخبة والإضاءة المبهجة، فيما صاحب أداءه الموسيقي، تقديم مجموعة منوعة من الاستعراضات الراقصة التي عبرت عن مفهوم "كلنا واحد"، تأكيدا على أن الموسيقى هي لغة عالمية مشتركة لا تحتاج لفهم أو شرح أو ترجمة، وفي لفتة مميزة، كانت أعلام كافة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي تعرض على شاشة ضخمة ملأت خلفية المسرح أثناء غناء أليرا، كما حمل أعضاء الفرقة الاستعراضية أعلام تلك الدول أثناء تأدية استعراضهم الراقص، وهو الأمر الذي خلق حالة من الفرح والحماس لدى الحضور، الذين تعالت هتافاتهم وهم يترنمون مع الفنان الصاعد بأغنياته المميزة.

وفي كلمته، في ختام الحفل، شكر الفنان الشاب الحضور وقال: "أتقدم بالشكر لكافة القائمين على إكسبو2020 دبي، على إتاحتهم هذه الفرصة لي لمشاركة موهبتي مع الجمهور، والغناء عبر هذه المنصة العالمية التي قامت باحتواء كل الشعوب على أرض الإمارات، البلد الذي يرحب بالجميع ويسعى لترسيخ مبادئ الحب والتسامح والتعايش وقبول الآخر".