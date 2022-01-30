زيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ تأتي في إطار احتفالات إسرائيل بيومها الوطني بإكسبو 2020

المصدر: وام

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ترحب دولة الإمارات بالزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل إلى دولة الإمارات بدءاً من اليوم الأحد الموافق 30 من شهر يناير الحالي لحضور احتفالية دولة إسرائيل بيومها الوطني في "إكسبو 2020 دبي".

وتحتفي إسرائيل في جناحها في إكسبو يوم غد 31 يناير الحالي بحضور الرئيس إسحاق هرتسوغ باليوم الوطني في فعاليات تعرف بثقافات إسرائيل وتقاليدها فيما ستتيح الاحتفالية للزوار فرص الاستمتاع بعروض من الفنون والفقرات الوطنية والاطلاع عن كثب على ما تملكه إسرائيل من مقومات وإمكانات في جميع المجالات".

وتجسد الزيارة متانة العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل والتي بنيت على أسس التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة في تطوير هذه العلاقة بما يجسد طموحات قيادتي البلدين وتوجهاتهما، ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

ويناقش الجانبان خلال الزيارة التقدم الملحوظ والآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية التي تحققت مع توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام خلال شهر سبتمبر من عام 2020 إلى جانب تبادل وجهات النظر حول البناء على الزخم الإيجابي للاتفاق في تعزيز التعاون بين البلدين.

كما يبحث الجانبان في إطار الزيارة.. علاقات الصداقة والتعاون في المجالات التي تحظى باهتمام متبادل بما يحقق تطلعاتهما نحو آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك المثمر الذي يعود بالخير على البلدين .. كما أن هناك مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية قيد النقاش بين الجانبين أبرزها اتفاقية التجارة الحرة.

وكان البلدان وقعا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات تشمل : تعزيز وحماية الاستثمار، والصحة والرعاية الطبية، بجانب التعاون في مجال مواجهة جائحة " كوفيد - 19 " والزراعة والأمن الغذائي، والمياه، والبيئة والتغير المناخي .. إضافة إلى التكنولوجيا والأبحاث والتطوير من خلال إنشاء صندوق مشترك بـ 100 مليون دولار، فضلاً عن برنامج تبادل الطلاب بين الجامعات الإماراتية والإسرائيلية.

يذكر أن أكثر من 300 ألف مواطن إسرائيلي زاروا دولة الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام خلال عام 2020، فيما بلغ عدد الزيارات بين المسؤولين الحكوميين في البلدين 50 زيارة منها 18 على مستوى وزاري، إذ زار ستة وزراء من دولة الإمارات دولة إسرائيل فيما قام أكثر من 12 وزيراً إسرائيلياً بزيارة الدولة لبحث تعزيز التعاون المشترك..بينما بلغ الحجم الإجمالي للتجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وإسرائيل أكثر من 1.3 مليار دولار خلال الفترة من أغسطس 2020 إلى يناير 2022.