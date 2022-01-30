الأخوان مورِلو.. موسيقى إلكترونية تنبض بالحياة

المصدر: البيان

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أشعل منسقا الأغاني "دي جيه مورِلو توينز" الأجواء في منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، بتشكيلة من أغاني البوب والموسيقى الإلكترونية وغيرها من الألوان الموسيقية النابضة بالحياة، وذلك في عرض خاص قدّماه السبت، واستمتع خلاله الجمهور بالعديد من التنسيقات الموسيقية المميزة.



وتفاعل الجمهور بالقفز والغناء مع إيقاعات موسيقية متنوعة قدمها الأخوان مورِلو في عرض رائع لا يُنسى، وشملت باقة من أشهر الأغنيات العالمية المعروفة، بالإضافة إلى أعمال ممزوجة بموسيقى الفيوتشر هاوس لفنانين مثل "ذا تشينسموكرز" و"جستن بيبر" و"دي جيه سنايك"، وتنسيقات موسيقية مستوحاة من موسيقى البوب، عُرضت للأخوين مورِلو في العديد من الأماكن والإذاعات على مستوى العالم.

بدأ الأخوان مورِلو، ريمكو وإيفو من هولندا، مسيرتهما بتقديم عروض الموسيقى الإلكترونية غير الرسمية والأعمال الممزوجة بموسيقى الفيوتشر هاوس لعدد من الفنانين المعروفين. وحققت تنسيقاتهما الموسيقية نجاحات مبهرة. ويعمل الأخوان باستمرار على تطوير تنسيقاتهما الموسيقية، وهما بصدد إطلاق الكثير من الأعمال الجديدة التي ستُبث عبر الإذاعات والقنوات التلفزيونية الأمريكية قريبا.

وتميّز الأخوان في المشهد الموسيقي الإلكتروني العالمي بفضل الأسلوب الترفيهي المميز في عروضهما الحية الحماسية، التي لفتت انتباه متعهدي الحفلات من أنحاء العالم، بدءا من أوروبا وصولا إلى آسيا وأمريكا الشمالية.