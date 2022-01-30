عبدالله بن زايد يلتقي حاكم عام أستراليا في إكسبو

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض سموه وفخامة الجنرال ديفيد هيرلي مشاركة أستراليا في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في تحقيق المزيد من التطور في التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بالمجالات كافة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة فخامة الجنرال ديفيد هيرلي مؤكدا على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وأستراليا والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ "إكسبو 2020 دبي".