عام النمر.. الصين تحتفل بالسنة القمرية الجديدة غداً في إكسبو

المصدر: البيان

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يحتفل جناح الصين في إكسبو 2020 دبي غداً (الإثنين) وبعد غد بالسنة الصينية الجديدة وذلك بإقامة سلسلة من الاحتفالات بهذه المناسبة التي تعرف أيضاً باسم السنة القمرية الجديدة أو مهرجان الربيع حيث تسمى السنوات القمرية الصينية بأسماء 12 حيواناً، يطلق كل منها على مجموعة محددة من الأعوام وفق الأبراج الصينية وقد تمت تسمية عام 2022 بعام النمر.

وتحل ليلة رأس السنة الصينية في إكسبو 2020 دبي في 31 يناير، حيث ستقام عروض أزياء لاستعراض تصاميم "الهان" وهي نوع من الأزياء التقليدية الصينية، تتكون من سترة طويلة أو قصيرة يتم ارتداؤها فوق تنورة واسعة، وتصنع عادة من الأقمشة الحريرية التقليدية والمطرزة على الطريقة التقليدية باللونين الأحمر والذهبي، بالإضافة إلى مراوح اليد الأنيقة، ويمكن للزوار حضور عروض الأزياء التي سينظمها جناح الصين علي مدار اليومين المقبلين.

كما ينظم جناح الصين غدا عرضاً موسيقياً برفقة أوركسترا ستعزف مجموعة من الأغاني الصينية الكلاسيكية اضافة الى عرض أزياء بعد غد من تقديم مدينة شينزن فضلا عن سلسلة من الفعاليات والمعارض .

ويضم الجناح الصيني أربع زوايا، هي: "الحلم المشترك"، "الأرض المشتركة"، "الوطن المشترك"، و"المستقبل المشترك"، ويتألف من ثلاثة طوابق، مقسمة إلى ست مناطق عرض هي: قاعة التمهيد، والاستكشاف، والاتصال، والابتكار والتعاون، والفرصة والمستقبل، وقاعة الختام، كما يتضمن ساحات ومطاعم وقاعات متعددة الوظائف، وقاعات استقبال كبار الشخصيات، إلى جانب غرف ومكاتب ومجالات وظيفية أخرى.

ويجسد الجناح الصيني تطور الصين على مدار الـ100 عام الماضية؛ حيث أبهرت نهضتها العالم؛ إذ إنها تحولت من مجرد دولة نامية إلى إحدى قوى العالم العظمى على جميع الصعد.

واستطاعت الصين تحقيق معجزة اقتصادية، بعد فترة الإصلاح والانفتاح والخطوات التي نقلت الاقتصاد الصيني، ليتحول إلى أحد أقوى اقتصادات العالم، التي تركز على أبرز التقنيات العالمية. واستطاع الجناح الصيني في المعرض التعريف بملامح المستقبل لاسيما فيما يتعلق باستكشاف الفضاء وشبكات الجيل الخامس والحياة الذكية والذكاء الاصطناعي والسفر الذكي، وكذلك حلول النقل المتطورة مثل المركبات ذاتية التحكم، والسكك الحديدية عالية السرعة.