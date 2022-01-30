4 أركان للسعادة في بوتان.. ما هي؟

المصدر: البيان

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تحت شعار "أرض السعادة والفرص"، تقدم مملكة بوتان نفسها إلى العالم في إكسبو 2020 دبي بجناح في منطقة الفرص.

ويعكس جناح بوتان شعوراً بأن السعادة ليست أمراً روحانياً فحسب، بل هو مؤشر اجتماعي واقتصادي أساسي، ويمكن من التعرف إلى ما يجعل هذه الأرض الواقعة على طريق الحرير القديم، فريدة حقاً.

وزارت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة جناح بوتان بمنطقة الفرص في اكسبو 2020 دبي حيث استقبلتها بايم زام مديرة جناح بوتان .

واستعرضت زام الأركان الأربعة للسعادة في بوتان والتي تركز على الحفاظ على البيئة، والحفاظ على الثقافة والترويج لها، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة، والحكم الرشيد

واطلعت معاليها على الأقسام المختلفة في الجناح، وتعرفت على التراث الحضاري والثقافي الغني لمجتمع بوتان وجهودهم من أجل المحافظة عليه، بالاضافة الى مجموعة مصغرة من المنمنمات التي تعود إلى معبد " تاكتشانغ" والمشغولات الحرفية والقطع الأثرية واللوحات الوطنية، اضافة الى الفرص السياحية المميزة التي توفرها بوتان للزوار.

وفي ختام الجولة، عبرت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي عن سرورها لمشاركة بوتان في اكسبو 2020 دبي، متمنية لشعب بوتان كل الازدهار.

واعتمدت بوتان، التي تقع على المنحدرات الجنوبية لجبال الهيمالايا، على عزلتها الجغرافية تفادياً للتأثيرات الثقافية الخارجية، حيث حافظت منذ فترة طويلة على سياستها المحلية الصارمة، ثقافياً واقتصادياً، ولم يسمح للأجانب بزيارة البلاد إلا في العقود الأخيرة، وبأعداد محدودة فقط.

وتعدّ مشاركتها في إكسبو2020 دبي الأولى في المعارض العالمية، لتحقق بذلك خطوة نحو الانفتاح على العالم.

وتشتهر بوتان التي تعرف باسم «أرض التنين والرعد» بقياس جودة الحياة من خلال السعادة القومية الإجمالية، بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المصطلح الذي تبناه ملك بوتان جيغمي سينغي وانغشوك عام 1972، ويبرز داخل جناحها في «إكسبو2020 دبي» اهتمامها بالترويج لسياستها الحكومية المبتكرة، والتي تعتبر السعادة القومية نهجاً شاملاً للتنمية، يهدف لتحقيق توازن متناغم بين الرفاه المادي، والاحتياجات الروحية والعاطفية والثقافية للمجتمع