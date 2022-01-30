المغني الأكثر خيالاً .. جاكوب كولير يحيي حفلاً أسطورياً في إكسبو

المصدر: البيان

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يوصف بأنه المغني الأكثر خيالاً وإنتاجاً وجدارة، حيث لم يخسر أبدًا أية جائزة من جوائز "غرامي" الموسيقية في أي فئة تم ترشيحه لنيلها.. إنه النجم البريطاني العالمي"جاكوب كولير" الذي قدم حفلاً أسطورياً، على منصة اليوبيل في إكسبو2020 دبي، بحضور عدد كبير من زوار الحدث الدولي، الذين استمتعوا بالأداء المميز الذي قدمه هذا النجم البريطاني الحائز على عدة جوائز "غرامي" الموسيقية.



وقدم "كولير" مجموعةً من أشهر أغنياته التي احتلّت المراتب الأولى على قوائم الأغنيات الأكثر طلبا، ويشتهر هذا النجم البريطاني الشاب بأسلوبه المتميّز الذي يجمع بين موسيقى الجاز والبوب والـ "آر آند بي" والتقنيات الإلكترونية الحديثة، وسبق له أن تعاون مع أبرز نجوم الغناء العالميين، من أمثال "ديفيد كروسبي" وفرقة "كولد بلاي".

تم وصف جاكوب البالغ من العمر 28 عاماً بأنه واحد من أكثر الموسيقيين إبداعاً في جيله في عام 2012، وحققت مقاطع فيديو يوتيوب التي صنعها ذاتيًا مكانة أسطورية في عالم الموسيقى، وجذبت مدح شخصيات بارزة مثل هيربي هانكوك، وديفيد كروسبي وستيف فاي وكوينزي جونز.

وفاز الألبوم الأول لجاكوب، الذي حمل عنوان "إن ماي روم" أي في غرفتي، والذي قام بإنجازه بالكامل من إحدى غرف منزله، بجائزتي غرامي، وقد أدى نجاحه إلى جذب العديد من الفنانين للتعاون معه والمعجبين الموسيقيين. كما فاز جاكوب بجائزتي غرامي أخريين، مثبتا بذلك أنه المغني الأكثر خيالاً وإنتاجا وجدارة، حيث لم يخسر أبدًا أية جائزة من جوائز غرامي في أي فئة تم ترشيحه لنيلها.

وتفاعل الجمهور المتحمس مع جاكوب بشكل كبير عبر مشاركته الرقص والغناء طوال الحفل، الذي بدأه النجم المميز بالغناء مع الجمهور، ومن ثم قام بالعزف على عدة آلات موسيقية تنوعت ما بين الدرامز والأورج والبيانو، والتشيلو.

وقدم جاكوب ليلة فنية من الطراز العالمي أثارت إعجاب الحضور بشدة، كما شكر إكسبو 2020 دبي، على منحه هذه الفرصة التاريخية للقاء جمهور شديد التنوع، حيث قال: "هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أغني فيها في دبي، رغم قيامي بعدة جولات غنائية، وهي المرة الأولى التي أغني فيها في إحدى نسخ إكسبو الدولية. إن إكسبو 2020 دبي غير اعتيادي، وكل ما فيه رائع، شكرا لكم على استضافتي".