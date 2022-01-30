ما قصة عشبة عود الريح غير المطبوخة في إكسبو؟ مبتكرو نيوزيلندا اليافعون يوضحون

المصدر: البيان

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ما قصة عشبة عود الريح غير المطبوخة في إكسبو؟ سؤال تكمن إجابته عند مبتكري نيوزيلندا اليافعي، حيث يستعرض جناح نيوزيلندا في إكسبو 2020 دبي منتجات مبتكَرة للرعاية الصحية، طوّرها رواد أعمال شباب نيوزيلنديون، في إطار مشروع عالمي أطلقته بلادهم تحت عنوان "كايتياكيتانغا".



وأبرم جناح نيوزيلندا شراكة مع برنامج مشروعات الشباب (YES) لتقديم التوجيه لمبتكري نيوزيلندا اليافعين، الهادفين إلى إحداث تغيير جذري في قطاع الصحة واللياقة. فطوّر أربعة منهم، وجميعهم في سن 18 عاما، منتجات صحية مستدامة تُباع حاليا في الأسواق النيوزيلندية.



لاستغلال منافع عشبة عود الريح غير المطبوخة، أنتجت شركة "أبالرو هيلث" مكملا غذائيا لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب. حيث يُصاب ما يقرب من 80 في المئة من الناس بحب الشباب في مرحلة ما، وقد أظهرت دراسة من جامعة ميشيغان أن تناول ملعقتين فقط من عشبة عود الريح يوميا يمكن أن يقلل من ظهور حب الشباب بنسبة تصل إلى 43 في المئة في غضون أربعة أسابيع فقط.



وكان المكمل فكرة ألِكس ليفينغستون، الذي أسّس الشركة مع زميليه في المدرسة آبي غرين، وروبرت دونوهو. فقد عانى ليفينغستون نفسه من حب الشباب، واكتشف والده القوى العلاجية لعود الريح عبر الإنترنت، لكنه لم يتمكن من الحصول عليه في نيوزيلندا، فبدأ في استيراده من إيران.



وقال ألِكس ليفينغستون: "الأمر الذي نفخر به هو أن منتج ’رو بيري باودر‘ طبيعي بالكامل، ولا يسبب أي آثار جانبية مقارنة ببعض منتجات حب الشباب الأخرى، التي غالبا ما تسبب آثارا جانبية أسوأ من حب الشباب نفسه."



وفي حين أن مشروع "كايتياكيتانغا" العالمي يتولى تزويد الفريق بمهارات الاستدامة والتصدير، فإن منصة إكسبو 2020 دبي تسهم في ربط هذه العقول الشابة بمبتكرين آخرين لرسم ملامح المستقبل.

وقالت آبي غرين: "ما تعلمناه من البرنامج هو أن لدى كل شخص معرفة مهمة يستطيع مشاركتها مع الآخرين. نتطلّع في إكسبو 2020 إلى لقاء أناس من جميع أنحاء العالم لمشاركة الأفكار والخبرات."



وأضاف ليفينغستون أن تجربته في إكسبو 2020 دبي حتى الآن "مبهرة عاطفيا".



وأعرب ماكس دونالدسون، مؤسس مشروع المكملات الغذائية "غرينكيوي سَبليمنتس"، عن القدر نفسه من الحماس بشأن المنصة التي يوفرها إكسبو 2020 دبي لتبادل الأفكار، وقال: "إنه لأمر رائع أن نرى ما لدى الدول لتقدمه هنا، لا سيما بعد فترة طويلة من انعزال البلدان عن بعضها البعض."



"غرينكيوي سَبليمنتس" مشروع يتبنى مفهوم التكامل الرأسي، طوّر أول مكمل غذائي يُستخلص من أوراق أشجار الزيتون المزروعة في نيوزيلندا، ويُطرح في الأسواق.



وأوضح دونالدسون أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى زيادة الطلب على منتجه الداعم للمناعة، والذي يحوي مستويات عالية من مضادات أكسدة مستخلصة من مركبات نشطة حيويا تُعرف بالبوليفينولات. وأضاف: "يهتم معظم المستهلكين بمستوى ضغط الدم والكوليسترول لديهم، وهنا يأتي دور أوراق شجرة الزيتون."



يدعم منتج دونالدسون أيضا تطوير الاقتصاد الدائري لنيوزيلندا، عبر إنشاء مكمل غذائي عالي القيمة من منتج ثانوي. وفي هذا الصدد، أوضح دونالدسون قائلا: "في نيوزيلندا، إذا كنت تريد لشركتك أن تكون مُستدامة، لن تكفيك الاستدامة البيئية وحدها. هنالك مجموعة من القيم المترابطة، فالأمر يتعلق بدعم الأفراد والمكان، إلى جانب تعزيز الأرباح. ولا يمكن عزل بعض هذه الجوانب عن بعضها الآخر."



يدعو هؤلاء الرُوّاد جميعا إلى اتباع أسلوب حياة صحي، ويحثون الشباب على "ممارسة الأنشطة التي يحبون". وقال دونالدسون: "إذا كنت تستمتع بما تفعله من أجل اللياقة البدنية، فإنك ستستمر فيه."



وبالنسبة إلى غرين، التي تقول إنها طالما أولت أسلوب الحياة الصحي أهمية كبرى، فإن كل ما يتطلبه الأمر هو "أن تسعى وراء حلمك، فلا تشعر بالخوف ولا تمنع نفسك من المضي قدما."



وكان رواد الأعمال النيوزيلنديون التقوا يوم الإثنين، 24 يناير، مبتكرين شباب آخرين من النمسا وإيطاليا.



تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يحتفل إكسبو 2020 دبي بـأسبوع الصحة واللياقة، وهو من أسابيع الموضوعات العشرة التي تقام ضمن برنامج إكسبو للإنسان وكوكب الأرض، لتتيح تبادل وجهات النظر الجديدة والملهمة نحو معالجة أهم التحديات والفرص التي نواجهها في وقتنا الحاضر.



يُعقد أسبوع الصحة واللياقة (الذي تمتد فعالياته من 27 يناير إلى 2 فبراير) بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، ويبحث الصلة بين الصحة العقلية والبدنية، إلى جانب الدور التمكيني لإتاحة الرعاية الصحية والتقنية في الوصول إلى المجتمعات المعزولة وبناء مجتمعات تنعم بالصحة.

