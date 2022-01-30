أستراليا.. تفاؤل وطموح وإبداع

المصدر: البيان

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أشاد الحاكم العام لكومنولث أستراليا بكم الإبداع والبراعة والتقدم التكنلوجي في إكسبو 2020 دبي، وأكد على إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا العميق بالدور الهام الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه في مواجهة الآثار الناجمة عن تغير المناخ.

جاء ذلك خلال احتفال الجناح الأسترالي فى إكسبو 2020 دبي مع زواره بالنجاح الذي حققه منذ بداية الحدث العالمي عبر تقديم برنامج حافل بالعروض الموسيقية والمباريات الرياضية والبرامج الترفيهية المتنوعة.

وبدأ الحفل بالمراسم الرسمية لرفع الأعلام وعزف النشيد الوطني للدولتين، وتبعه تقديم عرض راقص يعكس تاريخ أستراليا لفرقة السكان الأصليين " Wulgurukaba Walkbout"، ومن ثم قام كل من المغني بيكر بوي وميتش تامبو بتقديم عروضهما الغنائية.



وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في إكسبو 2020 دبي، في مقدمة مستقبلي فخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا.



وقال نجيب العلي: "سيتسنى لزوار إكسبو 2020 دبي الاطلاع على مسيرة أستراليا في دعم الصناعات الإبداعية والبحوث العلمية والابتكار، ودأبها في تعزيز منظومتها التعليمية ذات المعايير العالمية، إلى جانب التعرف على مناظرها الطبيعية الخلابة ونمط حياة شعبها".



وأضاف: "تربط الإمارات وأستراليا علاقات راسخة، تتوسع بمرور الأعوام، وتواصل ازدهارها في شتى المجالات، لا سيما التعليم، وهو من الركائز الأساسية لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتضن بدورها ثلاث جامعات أستراليا مرموقة، هي ’مردوخ‘، و’كيرتن‘، و’ولونغونغ‘. ونتطلع من خلال إكسبو 2020 دبي، إلى توسيع آفاق شراكاتنا وتعزيز أوجه التعاون الجديدة، في سبيل المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك".



ومن جانبه قال الجنرال ديفيد هيرلي: "تتشارك أستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة الإيمان بقوة الحلول التكنولوجية في مواجهة تحديات المناخ التي نواجهها، مما يخلق فرصا كبيرة لتوثيق التعاون، وتتطلع أستراليا إلى دعم استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 والتي ستقام في عام 2023".



وأضاف: "تظهر هنا في إكسبو البراعة والإبداع والقدرة على التقدم التكنولوجي، مدعومة بتقدير التاريخ والثقافة، هذا الموقع يذكرنا بأننا مسؤولون عن خلق المستقبل للأجيال القادمة، ويشير كذلك إلى الفرص الكبيرة في المستقبل، وما هو ممكن عندما نكون منفتحين ومتصلين ومتفائلين".



وكانت ساحة الوصل قد شهدت مراسم رفع العلم الرسمي العملاق الذي تم نقله من مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خصيصا، للاحتفاء باحتفالات الكومنولث الأسترالي باليوم الوطني في إكسبو 2020 دبي.



وتضمن جدول الأنشطة المزدحم الذي انتشرت فعالياته في كافة أنحاء موقع إكسبو، تقديم مجموعة من العروض الثقافية شارك في تقديمها بيكر بوي وميتش تامبو وفرقة رقص من السكان الأصليين والثنائي الموسيقي "أوشي"، كما كان هناك تواجد واضح للأنشطة الرياضية، حيث قدم الدوري الأسترالي لكرة القدممجموعة من ورش العمل (AFL) مع نجم الدوري الأسترالي بشار هولي، كما أقيمت مباريات كريكيت الفناء الخلفي ومجموعة من الألعاب الترفيهية الأسترالية العائلية.



تم تصميم جناح أستراليا الواقع في منطقة التنقل تحت شعار "حلم السماء الزرقاء"، ويلخص هذا الشعار التفاؤل والطموح والإبداع في أستراليا. ويحتفل بالتعاون والتنوع بين الأستراليين، ويتصور إمكانيات لا حدود لها تقوم على 60,000 عام من الابتكار، ويدعو الجناح زواره للاستمتاع بالتعرف على خبرة أستراليا الممتدة لـ 60000 سنة في علم الفلك، وللتعرف على مجموعة من أبرز الاختراعات الأسترالية التي لاغنى للعالم عنها اليوم مثل "الواي فاي"، وجهاز تسجيل المحادثات في الطائرات "الصندوق الأسود"، والأوراق النقدية المصنوعة من البوليمير وغيرها الكثير.



تعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا مميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وعرض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يليها إلقاء الخطابات الرسمية وتقديم العروض الثقافية.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد لستة أشهر.

