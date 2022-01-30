سيمفونية وطنية وألوان أرمينية..أجندة إكسبو اليوم ممتعة.. أهلاً بكم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد زوار إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأحد) العديد من الفعاليات الدولية والصحية والرياضية والفنية الرائعة، أبرزها:



اليوم الوطني لأرمينيا

-10:15، ساحة الوصل

-15:00، حدث للإعلاميين، مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك، مركز إكسبو الإعلامي



فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية الأرمينية – "موسيقى الجاز لخاتشاتوريان"

-تقدم هذه الفرقة السيمفونية أكثر من 50 عرضا سنويا، وتعرض خلالها مجموعة ثرية ومتنوعة من الأنواع الموسيقية وتنسيقات الأداء الموسيقي الساحرة

- 16:00-17:00، منصة ساحة الوصل



الفيلم الكرتوني "أولمبيكوس"

-استمتعوا بهذا الفيلم الكرتوني المخصص لكافة أفراد العائلة، الذي يخوض خلاله الملك الأرميني "فارازدات" رحلة مثيرة إلى اليونان للمشاركة في الألعاب الأولمبية

-19:00، منتدى الفرص



ألوان أرمينية

-استمتعوا بعرض حيوي وغني بألوان الرقص والموسيقى الإثنية الأرمينية، المصحوب بالغناء التقليدي الجميل

-20:00-20:40، مسرح دبي ميلينيوم



أسبوع الصحة واللياقة- اليوم الرابع



المجلس العالمي-عالم صحي- أشخاص أصحاء: تصميم مساحة لاستشفاء كوكبنا

- سيأخذ قادة الفكر وأصحاب الرؤى وصناع التغيير، المخاطر الصحية الناجمة عن زيادة التقارب بين الإنسان والطبيعة بعين الاعتبار، وسيتساءلون عن كيفية تصميم وبناء مساحات مرنة يمكنها التعايش بسلام

مع الطبيعة

- 16:00-18:00، مدرج تيرّا



فعاليات أخرى



أليرا

- سيقوم المغني الإماراتي أليرا، بتقديم مجموعة تراتبية من الرقصات المذهلة بمساندة عدد كبير من الراقصين والأجنحة العملاقة. أليرا هو صاحب أغنية "كلنا واحد" التي استلهمها من إكسبو 2020 دبي، والتي أتت بعد إصداره لأغنيته الأولى "تيك فلايت"

-18:45-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



بلقان إكسبريس

- أهلا بكم في هذه النسخة الأكثر حيوية من موسيقى البلقان، استمتعوا بالإيقاعات الموسيقية الغجرية من البلقان مع هؤلاء المؤدين الموهوبين وهم يعزفون على الآلات الإيقاعية والأكورديون

- 18:45-19:30، منصة اليوبيل



لماذا؟ المسرحية الموسيقية للمخرج شيكار كابور والموسيقار إيه آر رحمان

- أنتم مدعوون لحضور ومشاهدة هذه المسرحية الغنائية الساحرة التي يطلقها إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع المخرج العالمي شيكار كابور، والموسيقار الحائز على جائزتي غرامي وأوسكار إيه آر رحمان

-من الخميس إلى الأحد حتى 27 فبراير، 20:00-20:45، ساحة الوصل