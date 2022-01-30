«إكسبو» حول العالم في يوم

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكر موقع «ذا ديلي كاليفورنيا» الشبكي الأمريكي أن التجوال في موقع «إكسبو 2020 دبي» أشبه بالسفر في جولة كاملة حول العالم أجمع في غضون يوم واحد فقط. ونشر الموقع تقريراً خاصاً عن الحدث العالمي، حيث تناوله بالوصف الكامل مُستعرضاً أبرز الأجنحة المُشاركة فيه.

وأفاد التقرير أن عدد الأجنحة داخل موقع «إكسبو 2020 دبي» يتجاوز 200 جناح تجتمع في مساحة هائلة تُعادل ضعف مساحة إمارة «موناكو» الفرنسية الشهيرة. تجسيد وذكر التقرير أن شعار الحدث «تواصل العقول وصُنع المستقبل» يتجسّد بصورة فعلية على أرض الواقع في أجنحة الدول المُشاركة، وأيضاً الشركات والمشروعات التي تعرض أفكارها في الحدث، حيث، يشعر الزائر أن هذه الأطراف تتعاون جميعاً وتعمل مع بعضها البعض من أجل خلق جو من التقدم والابتكار.

ووصف التقرير زيارة «إكسبو 2020 دبي» بأنها مُثمرة وتعود بالنفع على الزائر إلى حد يفوق كثيراً كل توقعاته، ذلك أنه فعلياً يستفيد من كل دقيقة يقضيها داخل موقع الحدث، إذ إنها تمنحه تجربة عالمية عن مكان لم يكن يخطر بباله أن يراه من قبل.

وصف وتطرق التقرير إلى وصف بعض الأجنحة المُشاركة، فاستهلها بالجناح المجري، فذكر أن مبنى الجناح يتمتع بتصميم أسطواني مُتفرٍد ومبني من الخشب. وأوضح التقرير أن الفكرة الرئيسية لجناح المجر تُركز على المياه الجوفية المجرية من خلال تجربة سمعية بصرية غامرة تماماً تعكس لزوّار الجناح أهمية المياه لدى الشعب المجري، ذلك أنها لا تضطلع بدور حيوي في نمط الحياة اليومية للمجريين فحسب، بل وإنما أيضاً تُمثل عنصراً أساسياً في ثقافتهم.

وأضاف إن التجربة الغامرة داخل الجناح المجري تشمل معرضاً تفاعلياً يُزوٍد زوّاره بمعلومات عن ثقافة الينابيع المائية المُنتشرة بين المجريين وأيضاً شيوع ينابيع المياه الحارة استخداماً للأغراض العلاجية في المجر. خضار وانتقل التقرير إلى جناح سنغافورة، فوصفه بأنه «حديقة ثلاثية الأبعاد»، كونه ممتلئاً بالنباتات ويعكس سمعة سنغافورة أنها المدينة الأكثر اخضراراً على مستوى العالم.

وتحدث التقرير بعد ذلك عن الجناح الإسباني، فذكر أن من أبرز عناصره «غابة الذكاء»، وهي غابة اصطناعية تُسلط الضوء على المميزات التي تحظى بها إسبانيا في التنوع الحيوي وأيضاً في العلوم. وأضاف التقرير إن الجناح زوّد مرتاديه أيضاً بلمحات عن المطبخ الإسباني وأشهر الأطباق في إسبانيا. واختتم التقرير بالحديث عن الجناح اللبناني، فذكر أنه واحد من أفضل الأجنحة في «إكسبو 2020 دبي»، حيث يبرز خصائص الطبيعة اللبنانية الساحرة الشهيرة، فضلاً عن نمط الحياة والثقافة اللبنانية المُحبّبة للكثيرين من أبناء الشعوب الأخرى حول العالم، وليس الشعوب العربية فحسب. «إكسبو»