رونالدو: شكراً دبي.. دائماً معاً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الكرة العالمية ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة على حسابه في "انستغرام" وهو يحيّ الجماهير التي حضرت بالآلاف لمتابعة الجلسة الحوارية التي شارك فيها بساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو2020دبي ضمن فعاليات أسبوع " الصحة واللياقة، أمس.

وعلق "الدون" على الصورة قائلا:" شكرا على كل شيء دبي:" وأرفقها بهاشتاق " دائما معا".

وكان رونالدو أعرب في بداية حديثه في الجلسة عن إعجابه بالحضور الجماهيري الكبير، وقال أنه لم يتوقع هذه الأعداد الغفيرة، معربا كذلك عن عشقه لدبي وللإمارات ولثقافتها المتنوعة، وهو ما يدفعه لزيارتها كل عام للاستمتاع بأجوائها الرائعة.

وحلّ النجم البرتغالي بدبي منذ بداية الأسبوع الجاري لقضاء فترة إجازة خلال ركون الدوري الإنجليزي الممتاز للراحة، ونشر العديد من الصور على حسابه في "انستغرام" وعبر خاصية ستوري تعكس استمتاعه بأجمل شتاء في العالم و بكل لحظة يقضيها في دانة الدنيا.