أندورا.. رحلة غامرة إلى تنوع الثقافات وتعدد اللغات

المصدر: البيان

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احتفلت إمارة أندورا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي بحضور معالي خافيير إسبوت زمورا رئيس وزراء إمارة أندورا الذي أشاد بهذا الحدث الدولي الضخم، ورؤيته المستقبلية غير المسبوقة.



وبدأ الحفل في ساحة الوصل بالمراسم الرسمية لرفع الأعلام وعزف النشيد الوطني للدولتين، ثم تقديم عرض تقليدي موسيقي راقص يهدف لاستعراض أهم الأحداث في تاريخ وحضارة إمارة أندورا.



وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في استقبال معالي خافيير إسبوت زامورا، رئيس وزراء إمارة أندورا، ومعالي ماريا أوباش فونت، وزيرة خارجية إمارة أندورا.



وقال معالي زامورا: "هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها معرض إكسبو الدولي في الشرق الأوسط، وتم ذلك بطموح جدير بالثناء ورؤية غير مسبوقة للمستقبل".



وأضاف: " إذا ما أردنا إرساء أسس مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، فيجب أن تسير الاستدامة والابتكار جنبًا إلى جنب، وفي الواقع يعتبر تغير المناخ والتنمية المستدامة من التحديات العالمية التي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال القيام باستجابة عالمية تستند إلى التقدم المشترك والمستدام".



وقال معالي الزيودي: "من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، تصحب أندورا الزوار في رحلة غامرة إلى إمارة تتميز بتنوعها وتعدد لغاتها، وترسّخ مكانتها ضمن أكثر بلدان العالم أمانا واستقرارا للزوار والمستثمرين معا، كما تلقي الضوء على ما تزخر به من فرص للشراكات والاستثمارات، وما تقدمه على صعيد مختلف القطاعات".



وأضاف: "لدينا قناعة راسخة بأن وجود أندورا في إكسبو 2020 دبي سيدعم جهود الإمارة في توسيع شراكاتها، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تعميق الروابط بين بلدينا، بينما نستكشف آفاقا جديدة للتعاون بيننا".



واحتفالًا باليوم الوطني قدم 20 راقصًا من خمس فرق مختلفة من أندورا نسخة معاصرة من العرض المسمى "تيرّا"، ويخلد هذا الإنتاج الفني الذكرى الـ 600 لمجلس الأرض سابقا، والذي يعرف حاليا بالمجلس العام "البرلمان".



يقع جناح إمارة أندورا في منطقة الاستدامة، وكانت هذه الإمارة الأوروبية الواقعة بين القمم الجنوبية لجبال البرانس قد استضافت إحاطة موجزة عن الأعمال، تحت مسمى "أندورا بلد الفرص"، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلاد.



وتعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا مميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وعرض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يليها إلقاء الخطابات الرسمية وتقديم العروض الثقافية.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد لستة أشهر.



