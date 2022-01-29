فن الهواء العليل.. سيف آند ساوند «دي جيه» المشاهير

المصدر: البيان

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في عرض مفعم بالحيوية، صدحت موسيقى منسق الأغاني سيف آند ساوند، على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، بحضور جمهور كبير غصت به أرجاء المنصة، حيث ساهمت الأجواء الباردة والهواء العليل في شعور الجمهور بالمزيد من المتعة والسعادة.



منسق الأغاني أو الدي الجي سيف آند ساوند، الحائز على عدة جوائز، قادته مهاراته وأسلوبه الفريد لتقديم عروضه الموسيقية في بعض من أكبر الأحداث في المنطقة، كما قام بالأداء إلى جانب مشاهير من أمثال كولدبلاي وكاتي بيري وسام سميث وترافيس سكوت وجيسون ديرولو على سبيل المثال لا الحصر.



وخلال سهرة أمس قدم سيف أند ساوند كوكتيل من الأغاني لكبار النجوم في العالم العربي والعالم، وهو ما لاقى تصفيق واستحسان كبير من الجمهور الحاضر.



سيف آند ساوند، هو منسق موسيقى معروف للجمهور المحلي بمهاراته في اختيار الأغاني الجميلة الراقصة، وبتشكيل المجموعات الموسيقية التي تثير حماس الجمهور وتدفعه للرقص على أنغامها، كما يعرفه مرتادو الحفلات من خلال السهرات الفنية الجميلة والساحرة التي يقدمها بمزيج فريد من مختلف الأنواع الموسيقية الراقصة المعروفة عالمياً كالموسيقى العربية والآسيوية والأوروبية، مما جعله من أكثر منسقي الموسيقى انتشاراً في دبي.