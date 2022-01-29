"هِمْتُ بظبيٍ".. بلقيس تشكيلة فنية من الأصالة والحداثة

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بباقة مختارة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، أحيت الفنانة بلقيس، التي تعتبر واحدة من ألمع نجوم الفن في العالم العربي، حفلاً غنائياً مدهشاً على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، مساء الجمعة، أبهرت خلاله جمهور الحدث الدولي حيث تفاعل معها الحضور بالرقص والغناء في أجواء نابضة بالحياة.



واحتفلت الفنانة بلقيس مع جمهورها من كافة الجاليات العربية المتواجدة في الحفل، بليلة موسيقية رائعة من ليالي إكسبو الغنائية، مقدمة تشكيلة من أجمل الأغنيات العربية التي تمزج بين الأصالة والحداثة، وسط حضور كبير وتفاعل لافت، وإلى جانب غنائها باللهجة الإماراتية الخالصة، اختارت بلقيس من تراث بلاد الشام أغنية "عالعين موليتين"، وأغنية "جبار" باللهجة اللبنانية، وأغنية "دبلوماسي"، باللهجة المصرية، وأغنية "شوف لي حل" باللهجة العراقية، وأغنية "صابرة"، باللهجة المغربية، وغيرها من الأغنيات لتقديمها لجمهور الحفل الذي حمل طابعاً عربياً مميزا.



كما قدمت بلقيس أغنية "دقوا خبيتي" التي صيغت ألحانها على وقع إيقاع الخبيتي الذي يعد واحداً من أبرز الفنون التراثية التي يعرفها أبناء الساحل الغربي في المملكة العربية السعودية، وأبهرت بلقيس الجمهور بأدائها الساحر لأغنية "هِمْتُ بظبيٍ"، بالفصحى التي غنتها تعبيراً عن المحبة والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وألحان عبد الرحمن محمد، وتوزيع عادل مكس وماستر طيف عادل.



كانت بلقيس قد قدمت أول أداء لها على خشبة المسرح قبل 10 سنوات، سيرا على خطى والدها الملحن أحمد فتحي، ومنذ ذلك الحين أصدرت أربعة ألبومات، وعدداً كبيراً من الأغنيات الناجحة، التي شملت أغنية "دبلوماسي" التي أنتجتها في عام 2021، وأغنية "انتهى"، وأغنية "ممكن" مع سيف نبيل.



وتصف بلقيس موسيقاها بأنها عصرية وأصيلة، مستوحاة من الحياة والمجتمع والبيئة، واحتلت مكانة متميزة في المشهد الموسيقي العربي بأغانيها الرائعة، حيث نالت لقب أفضل مطربة في الشرق الأوسط عام 2015.

