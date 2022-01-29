موسيقى فيوتشر هاوس..فعاليات مدهشة اليوم في إكسبو.. تابعوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، اليوم (السبت)، عدداً من الفعاليات والأنشطة الدولية والبرامج الفنية والرياضية والترفيهية الممتعة، أبرزها:



اليوم الوطني لأستراليا

-16:15، ساحة الوصل



العرض المخصص من أستراليا

-عرض راقص تقدمه فرقة من السكان الأصليين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لأستراليا

- 18:30-18:50، ساحة الوصل



احتفالية اليوم الوطني لأستراليا

-حفل موسيقي ينظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لأستراليا بمشاركة بيكر بوي، وميتش تامبو، وفرقة السكان الأصليين الراقصة، ومجموعة باسفيك فاملي للرقص

- 21:00، جناح أستراليا



أسبوع الصحة واللياقة – اليوم الثالث



محادثة حول الثقافات| ممارسة الاهتمام والمشاركة

- انضموا لهذه الفعالية التي تختبر ما الذي نعنيه بممارسة الاهتمام، وكيف يُنظر "للاهتمام بشخص ما"، بشكل مختلف حول العالم

- 16:30-18:00، الردهة، جناح موانئ دبي العالمية



فعاليات أخرى



عرض تقديمي للشركتين الناشئتين"إن بيلد. أونلاين" و "كزاكيدو. كوم"

- يستضيف جناح كازاخستان عرضا تقديميا لاثنتين من الشركات الناشئة هما "إن بيلد.أونلاين" و"كزاكيدو.كوم" بصيغة محادثات الفيديو القصيرة "TED"

- "إن بيلد.أونلاين" هو تطبيق إلكتروني ومنصة تزود المستخدمين بإمكانية الوصول لكافة المصادر المتعلقة بالبناء في كازاخستان، ما يسمح لهم بالعثور على مختصي البناء والمواد والمعدات المتعلقة به فضلا على موردي النقل

-"كزاكيدو.كوم" هي منصة للتعليم عن بعد، تسمح للأطفال بالوصول إلى مجموعة منوعة من المهارات الفنية الرقمية والدورات التدريبية

-14:00، جناح كازاخستان



فرقة "سيسك"

- واحدة من أشهر الفرق المختصة بالفنون الشعبية الهنغارية منذ ثلاثة عقود، تجمع هذه الفرقة الحائزة على العديد من الجوائز، بذكاء، بين عناصر منوعة من الموسيقى الشعبية الهنغارية كالبوب والروك والموسيقى العالمية، وتدمجها مع أسلوبها الفريد

-17:30-18:30، مسرح دبي ميلينيوم



جيرمو دليجيرو- عرض موسيقي

- جيرمو دليجيرو هو مغن وكاتب أغان ولد ونشأ ويقيم في إمارة دبي، يعمل على كتابة وإنتاج أغان مدفوعة بوقع نغمات الجيتار وموسيقى الإندي-بوب

- 19:30-20:20، منصة اليوبيل



جيكوب كوليير – عرض موسيقي

-استمتعوا بالموهبة المدهشة التي يتمتع بها هذا الموسيقي الشاب، وأول فنان بريطاني يحصل على جائزة الجرامي الموسيقية عن كل ألبوم من ألبوماته الأربع الأولى! حيث قاده نجاحه للعديد من التعاونات الموسيقية وتكوين آلاف المعجبين

- 21:00-22:30، منصة اليوبيل



توينز موريللو – عرض موسيقي

- لا تفوتوا عرض هذا الثنائي الموسيقي الإلكتروني الناشئ من هولندا! الذي أمتع الجمهور حول العالم بموسيقى الفيوتشر هاوس وموسيقى البوب الراقصة

- 23:00-00:30، منصة اليوبيل

