السعودية تحتفي بـ 2022 عاماً للقهوة في إكسبو دبي

المصدر: دبي- خلود حوكل

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احتفاءً بعام 2022 عام القهوة في المملكة العربية السعوديةوبمشاركة 5 دول مصدرة للقهوة هي هندوراس والبيرو و كولومبيا وكوستاريكا إضافة إلى المملكة العربية السعودية نظم الجناح السعودي فعالية تحتفل بالقهوة من كل أنحاء العالم.

وبإمكان الزائر التعرف على أشهر أنواع القهوة السعودية والبالغ عددها 13 نوع بعدد المناطق الإدارية في المملكة، وتقدم الدول المشاركة فرصة تجربة أنواع مختلفة من القهوة .

وتقام أيضاً ورش حول أهمية القهوة في السعودية والخليج عموماً، وكيفية تحضيرها باستخدام البن الجيزاني، وتتخلل الفعالية عروض فنية لأشهر الرقصات الشعبية السعودية.

طريقة تحضير القهوة السعودية

وضمن فعاليات احتفالية الجناح المملكة العربية السعودية في اكسبو 2020 دبي بعام 2022 الذي خصصته المملكة عاماً للقهوة، نظم الجناح عدداً من الفعاليات والأنشطة احتفاءً بالقهوة، حيث يقام حدث معني بالقهوة أمام الجناح بمشاركة أشهر الدول المصدرة للقهوة والمتواجدة في اكسبو 2020 دبي، وهي البيرو و أثيوبيا و هندوراس وكوستاريكا و كولومبيا، حيث تقدم هذه الدول إضافة إلى المملكة التي تصدر القهوة من منطقة جيزان الشهيرة مزراع القهوة، وتتيح للزائر تجربة أجود وأشهر أنواع القهوة في كل بلد.

وتتيح السعودية فرصة التعرف على أشهر 13 نوع من أنواع القهوة في المملكة و التي توزع حسب المناطق الإدارية في المملكة، حيث يختلف لونها من منطقة إلى اخرى و باختلاف التوابل و البهارات التي قد تضاف للقهوة كالقرنفل و الهيل والمستكا وماء الورد والزنجبيل.

وتخلل الفعاليات ورشة عمل حول كيفية تحضير و إعداد القهوة على الطريقة السعودية، حيث يوضع الماء في الوعاء المخصص للغلي على النار على درجة حرارة 100، وبمجرد أن يغلي الماء تضاف القهوة بمقدار 35 غرام ، وبعد أن يغلى لمدة خمس دقائق تضاف الإضافات حسب الرغبة كالقرنفل أو الزعفران و يترك لمدة خمسة دقائق و بعدها تقدم القهوة. أما الهيل فيضاف إلى القهوة وقبل التقديم بدقيقتين.